لزوم غالب شدن گفتمان قبح جرم در جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهر ظهر یکشنبه در نشست با اعضای شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر اظهار داشت: غالب شدن گفتمان قبح جرم به ویژه در بین گروه‏های سنی آسیب‌پذیر یکی از مهم‌ترین عوامل پیشگیری از بروز جرم است که باید به این موضوع توجه جدی صورت بگیرد.

وی خواستار گسترش فضائل اخلاقی در سطح جامعه شد و اضافه کرد: با ایجاد حس تعامل در سطح جامعه و گسترش فضائل اخلاقی تمایل افراد به ارتکاب به جرم کاهش خواهد یافت و شاهد نتایج مطلوبی در جامعه خواهیم بود.

امام جمعه بوشهر ادامه داد: در کنار تلاش‌های نیروی انتظامی برای احصای عوامل بروز جرم در سطح جامعه باید به عملیاتی شدن راهکارهای پیشگیرانه در این زمینه نیز توجه شود.

وی تصریح کرد: باید زمینه‌های فرهنگی کاهش جرم در جامعه در کنار فعالیتها و اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای نیروی انتظامی در زمینه جرم فراهم شود.

آیت‌الله صفایی بوشهری دوری از ارتکاب جرم را نیازمند کار فرهنگی دانست و بیان داشت: باید تلاش کنیم که فرهنگ دوری از بزه در جامعه و به ویژه در بین جوانان و نوجوانان نهادینه شود.

وی با تاثیر فراوان تدوین و اجرای نقشه جامع آمایش جرم در استان بوشهر در راستای کاهش ارتکاب به جرم و بزه اشاره کرد و افزود: امیدواریم با اقدام به موقع مسئولان در این زمینه شاهد کاهش بروز جرم و ناهنجاری‌های اجتماعی در فضای استان باشیم.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر به نقش رسانه‌ها در اطلاع رسانی و کاهش ارتکاب به جرم در جامعه اشاره کرد و گفت: اطلاع‌رسانی از سوی روحانیون و ائمه جمعه برای کاهش ارتکاب به جرم در سطح جامعه ضروری است.