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۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۳۴

صفایی‌ بوشهری تاکید کرد:

لزوم غالب شدن گفتمان قبح جرم در جامعه

لزوم غالب شدن گفتمان قبح جرم در جامعه

بوشهر - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر بر لزوم غالب شدن گفتمان قبح جرم در جامعه تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهر ظهر یکشنبه در نشست با اعضای شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر اظهار داشت: غالب شدن گفتمان قبح جرم به ویژه در بین گروه‏های سنی آسیب‌پذیر یکی از مهم‌ترین عوامل پیشگیری از بروز جرم است که باید به این موضوع توجه جدی صورت بگیرد.

وی خواستار گسترش فضائل اخلاقی در سطح جامعه شد و اضافه کرد: با ایجاد حس تعامل در سطح جامعه و گسترش فضائل اخلاقی تمایل افراد به ارتکاب به جرم کاهش خواهد یافت و شاهد نتایج مطلوبی در جامعه خواهیم بود.

امام جمعه بوشهر ادامه داد: در کنار تلاش‌های نیروی انتظامی برای احصای عوامل بروز جرم در سطح جامعه باید به عملیاتی شدن راهکارهای پیشگیرانه در این زمینه نیز توجه شود.

وی تصریح کرد: باید زمینه‌های فرهنگی کاهش جرم در جامعه در کنار فعالیتها و اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای نیروی انتظامی در زمینه جرم فراهم شود.

آیت‌الله صفایی بوشهری دوری از ارتکاب جرم را نیازمند کار فرهنگی دانست و بیان داشت: باید تلاش کنیم که فرهنگ دوری از بزه در جامعه و به ویژه در بین جوانان و نوجوانان نهادینه شود.

وی با تاثیر فراوان تدوین و اجرای نقشه جامع آمایش جرم در استان بوشهر در راستای کاهش ارتکاب به جرم و بزه اشاره کرد و افزود: امیدواریم با اقدام به موقع مسئولان در این زمینه شاهد کاهش بروز جرم و ناهنجاری‌های اجتماعی در فضای استان باشیم.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر به نقش رسانه‌ها در اطلاع رسانی و کاهش ارتکاب به جرم در جامعه اشاره کرد و گفت: اطلاع‌رسانی از سوی روحانیون و ائمه جمعه برای کاهش ارتکاب به جرم در سطح جامعه ضروری است.

کد مطلب 1622903

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