به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی رضایی ظهر یکشنبه در کمیته رفع اطاله دادرسی دادگستری اردبیل اضافه کرد: با وجود این ورودی پرونده ها به شوراهای حل اختلاف افزایش یافته است.

وی خواستار تعیین تکلیف سریع پرونده های باقی مانده از سالهای قبل در تمام حوزه های قضایی تابعه استان بویژه در شعبات اجرای احکام شد و با تاکید بر تقویت نظارتهای درون سازمانی، وظیفه شناسی و احساس مسئولیت را بهترین راهکار مقابله با کمبودها دانست.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به رسیدگی هشت هزار و 600 فقره پرونده اجرای احکام کیفری اردبیل یک ماه یادآور شد: ابتکار دادگستری این استان در مکانیزه کردن امور ابلاغ نتایج چشمگیری را در پی داشته است.

وی همچنین بر اجرای سریع و دقیق دستورات قضایی توسط ضابطان و مقابله جدی و قاطعانه با جرایم به خصوص سرقت در استان اردبیل تاکید کرد.



رضایی با اشاره به فلسفه زندانی کردن مجرمان براساس احکام دینی و شرعی عنوان کرد: زندان بایدبه عنوان مرکز تربیت مجرمان موجب اصلاح زندانی و جلوگیری از تکرار جرم باشد.

وی با انتقاد از عدم توجه شایسته برخی از مسئولان به امور زندان بویژه در حوزه اعتبارات، گسترش فعالیتهای فرهنگی و دینی در زندانها را یک ضرورت دانست و افزود: موفقیت قوه قضائیه در اصلاح و تربیت زندانیان رابطه مستقیم و نزدیکی با سلامت و امنیت جامعه دارد.

رئیس کل دادگستری استان تصریح کرد: ما وارث خون شهیدان هستیم و رسالت امروزمان تلاش برای آبادانی و پیشرفت کشور و حفظ و ارتقاء امنیت جامعه است.