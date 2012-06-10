50 همیار جدید محیط زیست در کردستان ساماندهی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ناصح قادری ظهر یکشنبه در کارگاه آموزشی همیاران محیط زیست استان کردستان اظهار داشت: با ساماندهی 50 همیار جدید در حال حاضر 140 همیار محیط زیست در این استان مشغول به همکاری با سازمان حفاظت از محیط زیست هستند.

وی افزود: حفاظت و نگهداری از محیط زیست یک وظیفه ملی است و باید همه مردم در کنار مسئولان جامعه در حفظ و نگهداری آن تلاش کنند و همیاران محیط زیست می توانند در این بخش مشارکت و همکاری خوبی داشته باشند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کردستان بیان کرد: با توجه به رابطه تنگاتنک سلامت جسم با پاکی محیط زیست نیاز است با یک برنامه هدفمند و مداوم در راستای محیط زیستی عاری از آلودگی گام برداریم.

قادری با اشاره به شهادت مظلومانه چهار محیط بان استان کردستان توسط گروهک های تروریستی گفت: محیط بانان استان کردستان با جان و دل در شرایط سختی حامی محیط زیست بودند و این امر نیازمند تقدیر و ارج نهادن به کار آنان است.

وی ادامه داد: همیاران محیط زیست یکی از بازوان قوی در راستای حفظ و احیاء محیط زیست هستند و انتظار می رود که شاهد مشارکت بیشتر مردم در قالب همیاران محیط زیست باشیم.

مدیر کل حفاظت و محیط زیست استان کردستان یادآور شد: به منظور گسترش مشارکت مردم و ترویج و توسعه فرهنگ محیط زیست و همچنین در راستای حفظ و احیاء منابع طبیعی و گونه های حیوانی نادر همیاران محیط زیست در تمامی شهرستان های استان ساماندهی شده اند.

قادری افزود: محیط زیست متعلق به همه نسل ها است و همه وظیفه دارند در راستای صیانت و حفاظت از آن تلاش کنند.