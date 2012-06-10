روابط عمومی پل همبستگی و توسعه است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، جواد آهنگری ظهر امروز یکشنبه در همایش مدیران روابط عمومی دستگاه های اجرایی آذربایجان شرقی گفت: را هرطور که تعریف کنیم، ارتباطات و فرهنگ در ذات آن نهفته است و از این رو اگر روابط عمومی به عنوان پل ارتباطات، خوب کار کند موجب ایجاد تحرک و حرکت به سوی توسعه می‌شود.

وی افزود: روابط عمومی نتیجه اجتناب‌ناپذیر تحولات جامعه و سیستم ارتباطی است که نقش موثری در ارتقای سطح فرهنگ، اطلاع‌رسانی و بیداری اذهان عمومی دارد.

سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل استانداری آذربایجان شرقی گفت: ما در سال 1404 یعنی در سال پایانی سند چشم‌انداز، باید در کانون تعاملات منطقه به عنوان رتبه نخست، نقش محوری ایفا کنیم؛ با این نگرش باید بدانیم که چه وظایف و تعهدانی به عهده روابط عمومی‌ها گذاشته شده است.

آهنگری، عدم شناخت جایگاه و نداشتن خودباوری را از مهم‌ترین چالش‌های فراروی روابط عمومی‌ها عنوان کرد و با بیان اینکه بعد از شش دهه از پیدایش روابط عمومی در ایران، هنوز خیلی‌ها، وظایف و عملکرد این نهاد را نمی‌شناسند، افزود: وجدان عمومی جامعه روابط عمومی، طالب تلاش و تحرک در این عرصه است، لکن عرصه عمل نمایشگر کم‌توجهی و بی‌تحرکی است.

وی با اشاره به این که هنوز هم اهمیت نظام ارتباطی جدی گرفته نمی‌شود، گفت: پیوند عمیقی بین روابط عمومی و افکار عمومی وجود دارد و در واقع روابط عمومی، صدای مردم است؛ از این رو توسعه این نهاد باید با اولویت نقش و جایگاه مردم صورت گیرد.

سرپرست روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی با تاکید بر حرکت به سمت روابط عمومی تحلیل‌گر و کارآمد و پی‌ریزی زمینه‌های نظام اطلاع‌جویی و اطلاع‌یابی اظهار داشت: اطلاع‌رسانی کارا، شفاف و صادقانه و ترغیب سازمان‌ها و نهادها به پیروی از الگوی دوسویه مخاطب محوری، افق روشنی از جایگاه آینده روابط عمومی‌ها را ترسیم می‌کند.

آهنگری همچنین بر ارتباط تنگاتنگ روابط عمومی‌ها و اصحاب رسانه تاکید کرد و گفت: بی‌تردید این ارتباط، زمینه تاثیرگذاری مطلوب بر روند مشارکت عمومی در فرایند توسعه را فراهم می‌کند.

وی آینده بهتر برای روابط عمومی‌ها را نیازمند تغییر نگرش مدیریت نسبت به روابط عمومی، توسعه اهداف و عملکردها، منابع انسانی، بودجه و برنامه‌ریزی دانست و افزود: دستیابی به روابط عمومی پایدار و نوآور، با محوریت اعتمادسازی، انتقادپذیری، عدالت‌محوری، قانونگرایی و روشنگری موجب پیشرفت، توسعه و بهره‌وری در عرصه‌های مختلف کشور خواهد شد.

سرپرست روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود از برگزاری جشنواره روابط عمومی‌های برتر استان با شیوه متفاوت خبر داد و از همکاری و ارتباط مستمر مدیران روابط عمومی استان قدردانی کرد.

آهنگری همچنین از روابط عمومی دستگاه‌هایی که در طرح مهر ماندگار نقش دارند خواست در این خصوص توجه خاصی معمول دارند و با کمیته ویژه‌ای که در این راستا تشکیل خواهد شد همکاری کنند.

در این همایش همچنین مدیران روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی، سازمان تبلیغات اسلامی، آب منطقه‌ای، اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی و فرمانداری میانه به نمایندگی از مدیران روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی آذربایجان شرقی به بیان نقطه نظرات خود در خصوص جایگاه روابط عمومی در دستگاه‌ها، روابط عمومی نوین، مشکلات روابط عمومی و راهکارهای ارتقای کارکردهای این نهاد در دستگاه‌ها پرداختند.



در این همایش از پیشکسوتان، بازنشستگان، آزادگان و فعالان عرصه روابط عمومی و خانواده سه تن از مدیران فقید روابط عمومی‌ دستگاه های اداری استان نیز با اهدای لوح سپاس قدردانی شد.