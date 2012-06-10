وسایل بازی در 10 پارک و شهربازی اصفهان پلمپ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای وظایف نظارتی و کنترلی این اداره کل و به منظور حفظ و صیانت از حقوق شهروندان با هدف جلوگیری از بروز سوانح و حوادث احتمالی، طی ماه جاری از ادامه فعالیت بیش از 20 دستگاه و وسیله بازی غیر استاندارد مربوط به 10 پارک و شهربازی در استان اصفهان جلوگیری به عمل آمده است.

پس از بازرسی و کنترل‌های انجام شده از شهربازی‌ها، تعدادی از دستگاه‌ها و ادوات بازی شهربازی‌های مذکور از سوی کارشناسان و متخصصان اداره کل استاندارد استان اصفهان، غیر ایمن و فاقد صلاحیت برای استفاده تشخیص داده شد و در همین راستا از ادامه فعالیت آنها تا زمان رفع نواقص و تایید از سوی شرکت‌های بازرسی ذیربط، جلوگیری به عمل آمده است.

روابط عمومی اداره کل استاندارد استان اصفهان در این گزارش متذکر شده است پیرو برگزاری دوره آموزشی دو روزه ماه جاری که به صورت کارگاهی و کاملاً کاربردی و به صورت رایگان برای کلیه دست اندرکاران شهربازی‌ها و پارک‌های بازی استان (طراح، بهره‌بردار، مجوز دهنده، ارگان‌های دولتی و ... ) برگزار شد، دیگر هیچ عذری برای کوتاهی در رفع نواقص ادوات شهربازی‌ها پذیرفته نبوده و به یقین از ادامه فعالیت تمام شهر‌بازی‌هایی که دارای نواقص باشند جلوگیری به عمل آمده و برخوردهای قانونی لازم در این راستا صورت می‌پذیرد.

هفته سبز برلین در انتظار تولیدکنندگان ایرانی



نمایشگاه بین‌المللی هفته سبز برلین با حضور پاویون نمایشگاه اصفهان از تاریخ 29 دی‌ماه تا 8 بهمن سال جاری در برلین آلمان برگزار می‌شود.

این نمایشگاه که سابقه برگزاری بسیاری از پاویون‌های جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه‌های معتبر جهان و همچنین تجربه اعزام هیأت‌های تخصصی بازاریابی و هماهنگی و مدیریت آنها در بازدید از نمایشگاه‌های مطرح جهان را در کارنامه دارد، این روزها در حال برنامه‌ریزی به منظور اعزام هیأتی تجاری - بازاریابی به منظور بازدید از بزرگ‌ترین نمایشگاه بین‌المللی صنعت غذایی، کشاورزی و باغبانی جهان با عنوان"هفته سبز بین المللی برلین" است.

نمایشگاه هفته سبز برلین از تاریخ 29 دی ماه لغایت 8 بهمن ماه 1391 در مر کز نمایشگاهی برلین آلمان با حضور شرکت‌های مطرح از کشورهای مختلف جهان برگزار می‌شود.

فعالان صنعت غذا، کشاورزی و باغبانی کشور می‌توانند از طریق تماس با شماره تلفن‌های

2603006-2601683-2611615- 0311 باشرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان اصفهان تماس حاصل کرده و به منظور حضور در این هیئت تجاری ثبت‌نام کنند.

کشور آلمان را کشور نمایشگاه‌ها و به نوعی پایتخت نمایشگاه‌های جهان می‌نامند و این نمایشگاه نیز یکی از بزرگ‌ترین نمایشگاه‌های بین‌المللی جهان در این صنعت به شمار می‌رود.

اصفهان همچنان با محدودیت منابع آبی روبه‌رو است



مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: اصفهان همچنان با محدودیت منابع آبی روبه‌رو است.

هاشم امینی مصرف آب شرب را در کشور و اصفهان بیش از استاندارهای تعریف شده دانست و اظهار داشت: مردم کشورمان و مردم اصفهان بیش از استاندارد تعریف شده آب شرب مصرف می‌کنند چراکه بر مبنای استاندارد یک خانوار چهار نفری در طول شبانه روز برای مصارف مختلف به طور میانگین به 75 الی 150 لیتر آب در شبانه نیاز دارد اما این رقم برای شهروند ایرانی بیش از این مقدار است که بیانگر مصرف بیش از حد آب شرب در ایران و اصفهان است .

وی با بیان اینکه ما از مردم نمی‌خواهیم آب مصرف نکنند بلکه شعار مسئولان آبفا مصرف بهینه آب است، افزود: اصفهانی‌ها می‌توانند با مصرف بهینه آب و صرفه‌جویی یک لیتر آب در شبانه روز بسترهای برخورداری دیگر مردم استان را از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی فراهم کنند به عنوان مثال اگر هر شهروند اصفهانی در طول شبانه روز یک لیتر آب صرفه‌جویی کند شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان می‌تواند 17 هزار و 619 نفر دیگر در استان اصفهان را از نعمت آب سالم و بهداشتی بهره‌مند سازد.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گفت: بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی میزان آب مورد نیاز هر فرد در طول شبانه روز 81 لیتر است این در حالی است که یک ایرانی برای مسواک زدن میزان آبی استفاده می‌کنند که 21 نفر اروپایی برای مسواک زدن به مصرف می‌رسانند .

وی با تأکید بر مصرف صحیح آب در اصفهان اظهار داشت: وقوع پدیده خشکسالی در چندین سال متوالی در استان اصفهان کاهش حدود 70 درصدی حجم بارندگی را دربرداشت که این امر منابع آبی را با محدودیت‌هایی مواجه کرده است در حالی که منبع تأمین کننده آب شرب اصفهان بزرگ رودخانه زاینده‌رود است و حجم این رودخانه تحت تأثیر سال‌های خشک قرار گرفته و کاهش چشم‌گیری را نسبت به میانگین بلندمدت تجربه کرده است.

امینی در ادامه گفت: این درحالی است که 50 شهر استان که تحت طرح آبرسانی اصفهان بزرگ قرار دارند از طریق این منبع آبرسانی می‌شوند اما با این وجود هم‌اکنون حجم رودخانه زاینده‌رود شرایط مطلوبی ندارد بنابراین مصرف بهینه آب توسط مشترکان تضمین کننده اصلی تأمین آب شرب در تمام فصول در اصفهان است.

وی در پاسخ به این پرسش که در سال 90 میزان بارندگی‌ها نسبت به سال‌های قبل افزایش یافته بود، تصریح کرد: به طور میانگین میزان بارندگی در دنیا بین 700 الی 750 میلی‌متر در قاره آسیا 600 الی 650 میلی متر، ایران 200 الی 250 میلی‌متر و اصفهان 120 میلی‌متر است و اما تا پایان اردیبهشت‌ماه حدود 197 میلی‌متر حجم بارندگی‌ها در استان اصفهان تخمین زده شد اما از آنجایی که در این چند سال اخیر اصفهان با کاهش شدید حجم بارندگی‌ها مواجه بود این افزایش بارندگی‌ها منجر به ایجاد شرایط نرمال منابع آبی نشد و استان همچنان با محدودیت منابع آبی مواجه است.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان با اشاره به اقداماتی که برای مصرف صحیح آب توسط مشترکان در دستور کار این شرکت قرار گرفته است، ادامه داد: علاوه بر اقدامات تعرفه‌ای که از طریق آن مشترکان پرمصرف باید بهای بیشتری بابت مصرف آب بپردازند اقدامات فنی و مهندسی هم از دیگر راهکارها است به طوری که در سال گذشته 140 کیلومتر اصلاح شبکه و انشعابات فرسوده در دستور کار قرار گرفت.

وی همچنین تصریح کرد: به دنبال اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها حدود 6.5 درصد کاهش مصرف آب در استان حاصل شد و با اقدامات فرهنگی همانند برگزاری نخستین جشنواره فیلم و عکس، جشنواره روزنامه دیواری بنویسیم آب بخوانیم زندگی بسترسازی مصرف بهینه آب توسط مشترکان ایجاد شد به طوری که در پیک نوروزی سال 91 مقاطع پیش دبستانی تا سوم راهنمایی صفحه‌ای پیرامون چگونگی مصرف بهینه آب با روشهای گوناگون به دانش آموزان این مقاطع آموزش داده شد.