به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار اسلامشهر در این مراسم با اشاره به خدمات سرهنگ ملا نوری در تقویت و ایجاد بستر مناسب جهت رشد و شکوفایی بسیج شهرستان اسلامشهر، انتصاب سرهنگ لعلی به عنوان فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سید الشهداء (ع) را تبریک گفت.

رئیس شورای تامین شهرستان اسلامشهر با بیان فداکاری و رشادت بسیجیان در دفاع از کیان و ارزشهای انقلاب تاکید کرد: با همت و عظمت بسیجیان شاهد پیشرفت در عرصه های مختلف نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهیم بود .

در پایان سرهنگ رضا لعلی به عنوان فرمانده جدید ناحیه مقاومت بسیج سید الشهداء (ع) معرفی و از خدمات ارزنده سرهنگ ملانوری تقدیر شد.

حضور بیش از 100 سوارکاراز چهار استان کشور در اسلامشهر

مسابقات جام زالدی در دورشته درساژ و پرش با اسب به میزبانی هیئت سوارکاری اسلامشهر و همکاری فدراسیون سوارکاری جمهوری اسلامی ایران، نمایندگی لوازم سوارکاری زالدی اسپانیا(بخش خصوصی) و باشگاه سوارکاری حبیبی با حضور بیش از یکصد و بیست سوارکار و 160 راس اسب از باشگاههای استانهای تهران، البرز، اصفهان، قم، همدان و شهرستان اسلامشهر در مجموعه سوارکاری حبیبی واقع در فیروز بهرام اسلامشهر برگزار شد.

در اولین روز که مختص رشته درساژ بود، 30 سوار در دو رده مبتدی و پیشرفته به مسابقه پرداختند که در پایان در رده تست اسب مبتدی، مازیار جمشید خانی با اسب دنور از باشگاه جم اسلامشهر به مقام نخست و با اسب دزموند مقام دوم واحمد سوقیان با اسب بوردلینو از تهران به مقام سوم دست یافتند ودر، درساژ، رده تست پیشرفته، سهراب معصومی با اسب دکتر ایکس از تهران، شریسا غفاری از باشگاه جم اسلامشهر و محمد رضا کرمی از تهران توانستند به مقام های اول تا سوم برسند.