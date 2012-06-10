مالیات مشروع در کشور نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی پیش از ظهر یکشنبه در دیدار مدیران اقتصادی، دارایی و مالیاتی مازندران اظهار داشت: دریافت مالیات از مردم باید منصفانه و بر اساس ضوابط قانونی باشد.

وی افزود: اخذ مالیات برای اداره حاکمیت نظام لازم بنابراین هزینه آن باید بر اساس عدالت اسلامی باشد.

نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به اینکه ساماندهی فعالیتهای مالیاتی در کشور باید جدی گرفته شود، تصریح کرد: مالیات مشروع، مقعول و عادلانه را باید در کشور دنبال کنیم.

طبرسی با بیان اینکه دریافت مالیات از واحدهای صنعتی و کشاورزی در استان باید هدفمند باشد، یادآور شد: یکی از علل عقب ماندگی مازندران این است که میزان سرمایه در بخش مالیات استان خوب نیست.

وی با اعلام اینکه مازندران باید در حوزه صنایع وابسته و کشاورزی پیشرفت های چشمگیری داشته باشد، افزود: پویایی اقتصاد کشاورزی با تکیه بر اقتصادی اثرگذار میسر خواهد بود.

امام جمعه ساری در عین حال با انتقاد از عدم هزینه کرد تسهیلات اعطایی بانکها به برخی صاحبان تولید، اظهار داشت: متاسفانه این اعتبارات دچار انحراف شده و سبب بروز معوقات بانکی می شود.

طبرسی با بیان اینکه امسال از سوی مقام معظم رهبری به سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده است، متولیان بخش کشاورزی استان در این حوزه برای سر و سامان دادن به بخش کشاورزی مازندران باید تلاش ویژه ای صورت دهند.

وی یادآور شد: فعالیت سازمان اقتصادی و دارایی استان به واسطه اینکه خزانه داری بوده مهم است و باید زمینه ورود سرمایه گذار را به مازندران فراهم کند.