بازدید معاون وزیر کار از مراکز آموزش فنی و حرفه ای کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، کورش پرند، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بعد از ظهر یکشنبه وارد کرمانشاه می شود.

بر اساس این گزارش هدف از این سفر بازدید از مراکز آموزش فنی و حرفه ای کرمانشاه و بررسی کیفیت و مشکلات این آموزشگاه ها عنوان شده است.

گفتنی است در شهر کرمانشاه 3 مرکز آموزش فنی حرفه ای وجود دارد که یکی از آنها مرکز آموزش فنی و حرفه ای بانوان است.

لازم به ذکر است که در این مراکز آموزشی کارگاه های مختلف آموزشی در رشته های مختلف تراشکاری، خبازی، هیدرولیک و نئوماتیک، پرورش قارچ، تعمیر موتور و مکانیک خودرو و ... فعال هستند.

مراکز آموزش شهرستان های استان نیز در رشته های مختلف به آموزش هنرجویان اشتغال دارند.

سفر کورش پرند به کرمانشاه دو روزه است و در پایان این سفر جلسه ای با حضور مدیران اداره کل آموزش و فنی حرفه ای استان و معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار خواهد شد.