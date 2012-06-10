اخبار کوتاه سازمان تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس تبلیغات اسلامی بروجن گفت: هزار و 288 نفر در این شهرستان در ایام البیض امسال معتکف شدند.

حجت الاسلام مجید الهیان افزود: از این تعداد، هزار و 42 نفر خواهر و بقیه برادر بودند.

وی با بیان اینکه 335 بروجنی برای نخستین بار در مراسم اعتکاف شرکت کردند، افزود: معتکفین بروجن امسال در 16 مسجد این شهرستان مستقر شدند.

الهیان به برگزاری مراسم اعتکاف با حضور 77 نفر در روستاهای سیبک، کنرک علیا و گلوگرد اشاره و تصریح کرد: برگزاری 130 جلسه سخنرانی، جشن ولادت امام علی(ع)، بزرگداشت رحلت حضرت زینب(س)، قرائت دعا و ختم قرآن از جمله برنامه های فرهنگی و مذهبی اجرا شده در مراسم اعتکاف بروجن است.

وی، توزیع اقلام فرهنگی بین معتکفین را از دیگر فعالیت‌های این نهاد در ایام اعتکاف دانست و افزود: کتاب "سنت حسنه اعتکاف" نشریه‌ی "سه قدم مانده به صبح" و دفترچه احکام اعتکاف به معتکفین اهدا شد.

رئیس تبلیغات اسلامی بروجن اعزام 10 مبلغ ویژه ایام اعتکاف را از دیگر برنامه های این نهاد در ایام البیض برشمرد و گفت: در ایام اعتکاف 23 روحانی با تبلیغات اسلامی همکاری کردند.

طرح "کلام فیروزه ای" درلردگان پایان یافت

سرپرست تبلیغات اسلامی لردگان از برگزاری اختتامیه طرح "کلام فیروزه ای" در شهرستان لردگان خبر داد.

حجت الاسلام سعید نصیری گفت: طرح آموزش مفاهیم نهج البلاغه و تفسیر قرآن کریم با عنوان "کلام فیروزه ای" با همکاری حجت الاسلام عبدالمحمد طهماسبی، روحانی طرح هجرت بلند مدت روستای چله گاه از توابع شهرستان لردگان اجرا شد.

وی افزود: 40 نفر از دانش آموزان مقطع راهنمائی و متوسطه از اول اردیبهشت امسال با حضور در این دوره آموزشی، سوره‌های لقمان، یوسف، حجرات و دیگر آیات مرتبط با موضوعات و مفاهیم نهج البلاغه را با استفاده از کتاب‌های منتخب همچون تفسیر نمونه، راه روشن نوشته محمدرضا جویباری و کتاب کلام فیروزه ای اثر سید رضا عبدالله زاده ترجمه و تفسیر کردند.

نصیری، نشر و فراگیری معارف اهل بیت، تببین آموزه های علوی، بازشناسی نیازهای نسل جوان، استعداد شناسی و شکوفایی استعدادهای بالقوه و بالفعل جوانان و ارائه راهکارهای مراقبت و صیانت از استعدادهای دوران جوانی با استفاده از کتاب نهج البلاغه و بیانات امام علی(ع) را از اهداف اجرای طرح کلام فیروزه ای بیان کرد.

طرح فرهنگی حامیان تبلیغ در شهرستان لردگان برگزار شد

سرپرست تبلیغات اسلامی لردگان از برگزاری طرح فرهنگی حامیان تبلیغ در این شهرستان خبرداد.

حجت الاسلام سعید نصیری گفت: این طرح فرهنگی طی سه مرحله در روزهای پنجشنبه و جمعه هر هفته با حضور حجت الاسلام حجت الله سروری از اساتید حوزه و دانشگاه در حوزه های علمیه برادران وخواهران شهرستان لردگان برگزارشد.

وی افزود: این طرح با حضور 200 نفر از برادران و خواهران حوزوی طی سه مرحله برگزار که یک مرحله این طرح انجام شده و دو مرحله دیگر آن به‌زودی برگزار می شود.

وی تصریح کرد: هدف از برگزاری این طرح فرهنگی آشنایی مبلغان با مدیریت تبلیغ، احکام مبتلابه تبلیغ ، فن رسا و مقتل شناسی و هنر سخنوری است.

وی گفت: کتاب هنر سخنوری در اعجاز بیان از جمله دیگر دروس آموزشی این دوره بوده که نوشته حجت الاسلام حجت الله سروری استاد این دوره آموزشی است.

مشارکت فعال هیئات مذهبی شهرستان بروجن در برگزاری مراسم اعتکاف

رئیس تبلیغات اسلامی بروجن گفت: مراسم اعتکاف با همکاری و مشارکت فعال هیئت های مذهبی در 16 مسجد این شهرستان برگزار شد.

حجت الاسلام مجید الهیان افزود: مسئولان هیئت زهرائیان، زائرین کربلا، مهدویون، عاشقان مهدی(عج)، محبین اهل‌بیت(ع)،انصارالمهدی(عج)، انس با قرآن، حضرت قاسم(ع) و محبان کوثر در برگزاری مراسم اعتکاف با این نهاد همکاری داشتند.

وی با بیان اینکه امسال بیش از هزار و 200 نفر در اعتکاف این شهرستان حضور داشتند؛ تأکید کرد: 50 درصد شرکت کنندگان عضو هیئات مذهبی بودند.

وی هئیت مذهبی را از بازوان توانمند این نهاد در اجرای برنامه‌های فرهنگی و مذهبی دانست و تصریح کرد: همکاری و همکاری هیئات مذهبی با تبلیغات اسلامی در ارتقاء سطح کمی و کیفی فعالیت‌های این نهاد مؤثر است.

اجرای 100 سخنرانی در مراسم اعتکاف شهرستان بروجن

رئیس تبلیغات اسلامی بروجن از برگزاری 100 جلسه سخنرانی در مراسم اعتکاف این شهرستان خبر داد.

حجت الاسلام مجید الهیان گفت: این مراسم با همکاری 10 مبلغ اعزامی و 13 روحانی مستقر و بومی شهرستان انجام شد.

وی تبیین شخصیت امام علی(ع) و حضرت زینب(س)، تشریح اهمیت و آثار اعتکاف، بیان شرایط و احکام اعتکاف و احکام اسلام را موضوع این سخنرانی‌ها دانست و افزود: سخنرانی‌ها در آشنا شدن معتکفین با احکام اسلام و تقویت باورهای دینی آنان نقش مؤثری داشت.

الهیان، برگزاری حلقه‌های معرفت را از دیگر برنامه‌های این روحانیون دانست و تأکید کرد: در این حلقه‌های درباره اصول اسلام بحث و تبادل نظر شد.

وی، اقامه نماز جماعت و تفسیر قرآن را از دیگر برنامه‌های اجرایی این روحانیون در مراسم اعتکاف برشمرد و افزود: روحانیون به سؤالات شرعی معتکفین پاسخ دادند.