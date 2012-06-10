12 تن مواد مخدر در سیستان و بلوچستان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غلامعلی کوهکن اظهار داشت: در این مدت ماموران مرزداری و پایگاه های دریابانی این استان با کمک مرزنشینان منطقه موفق به شناسایی و انهدام چندین باند قاچاق مواد افیونی شدند.

وی گفت: علاوه بر کشف مواد مخدر، شماری سلاح و مهمات و چندین دستگاه خودروی قاچاقچیان نیز به دست آمد و در این راستا تعدادی قاچاقچی نیز دستگیر شدند.

وی با اشاره به آثار سو امنیتی، اقتصادی و سیاسی که ورود غیرقانونی اتباع کشورهای بیگانه به ایران در پی دارد، جدیت مرزبانی سیستان و بلوچستان برای مقابله با ترددهای غیرقانونی را خاطر نشان کرد.

فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان بیان داشت: از ابتدای سالجاری تاکنون مرزداران این استان با پوشش کامل گذرگاه های مرزی و با استفاده از تجهیزات روز دنیا از ورود شماری از اتباع کشورهای بیگانه به حریم امنیتی مرز کشور مطلع و طی چندین عملیات منسجم موفق به دستگیری آنان شدند.

وی جلوگیری از خروج صدها هزار لیتر انواع فرآورده های سوختی و دستگیری و توقیف چندین فروند شناور و دستگاه خودروی قاچاقچیان را از دیگر اقدامات مرزبانی در راستای حراست از مرزها و مبارزه با قاچاق عنوان کرد.