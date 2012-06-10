آموزش بیش از هزار نفر از استادان علوم پزشکی کشور در طرح معرفت

به گزارش خبرگزاری مهر محمد حسین اسدی در مراسم دهمین و یازدهمین دوره های برگزاری طرح معرفت در قم افزود: دو هزار و نفر از 800 خانواده استادان نیز در طرح های معرفت شرکت کرده اند.



محمدحسین اسدی با بیان اینکه تاکنون 9 دوره طرح معرفت در کشور برگزار شده است، اظهار داشت: این طرح از سال 85 توسط وزار بهداشت برای اساتید و اعضا هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور برگزار شده است.



وی با بیان اینکه تاکنون هفت دوره طرح معرفت به صورت کشوری و 2 دوره نیز برای دانشگاه های شمال شرق کشور در مشهد برگزار شده است، یادآور شد: با توجه به پتانسیل های بالای مذهبی و معنوی شهر مقدس قم تصمیم گرفته شد تا دوره های دهم و یازدهم طرح معرفت در شهر قم برگزار شود.



اسدی عنوان داشت: طبق برنامه ریزی صورت گرفته مقرر شده تا در سال جاری سه دوره دیگر نیز تا قبل از آغاز ماه مبارک رمضان به صورت کشوری و یک دوره نیز برای دانشگاه های شمال شرق کشور در شهر مشهد برگزار شود.



دشمن مباحث اعتقادی جوانان ما را هدف گرفته است



قائم مقام موسسه آموزشی - پژوهشی امام خمینی (ره) گفت: دشمن تمام امکانات و نیروهای خود را در راه تضعیف مباحث اعتقادی نسل جوان ما بسیج کرده است.



آیت الله محمد رجبی در مراسم افتتاحیه طرح معرفت که در سالن همایش های موسسه آموزشی - پژوهشی امام خمینی (ره) برگزار شد، با بیان اینکه در آموزه های دینی و روایات ما بر 2 عنصر نیت خالص و معرفت و بصیرت تاکید فراوانی شده است، اظهار داشت: اگر انسان فعالیت های خود را با نیت خالص انجام دهد اثرگذاری آن بسیار زیاد خواهد بود.



وی با بیان اینکه امام خمینی (ره) به واسطه خلوص نیتی که داشت توانست رژیمی دو هزار و 500 ساله را سرنگون کند و یک حکومت اسلامی در ایران حاکم کند، بیان کرد: امروز جمهوری اسلامی توانسته به واسطه پیشرفت های خود بر فراز قله های رفیع علمی جهان بایستد و به عنوان یک قدرت در منطقه و جهان معرفی شود.



قائم مقام موسسه آموزشی ـ پژوهشی امام خمینی (ره) ادامه داد: ما باید توجه داشته باشیم که اگر معرفت صحیح نباشد نیت خالصانه نیز حاصل نخواهد شد و فاصله گرفتن برخی افراد مثل خوارج از ولایت اند به دلیل باطل بودن معرفتشان بود.



رجبی اضافه کرد: دشمن امروز ناتوی فرهنگی تشکیل داده و از تمام امکانات و تکنولوژی های روز دنیا از قبیل ماهواره و اینترنت استفاده می کند تا مباحث اعتقادی و معرفتی نسل جوان ما را تضعیف کند.



وی با بیان اینکه در شرایط کنونی ضروری ترین نیاز جوانان ما تقویت مباحث معرفتی بنیادین است، اظهار کرد: برگزاری طرح معرفت یکی از مباحث مثبت است که می تواند در برابر القاء شبهات، مباحث اعتقادی را تقویت کند.



استادان فرماندهان جنگ نرم هستند



رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم هم در این مراسم در سخنانی اظهار داشت: در این دوران سخت که دشمن با تمام وجود به مقابله با جمهوری اسلامی پرداخته وظیفه استادان به عنوان فرماندهان جنگ نرم بسیار دشوار است.



سید شمس الدین حجازی با بیان اینکه استکبار جهانی سیلی محکمی از انقلاب اسلامی خورده است، بیان داشت: امام خمینی(ره) توانست حکومت شاهنشاهی را سرنگون و یک حکومت کاملا اسلامی را در ایران حاکم کند و این سیلی محکمی بود برای دنیای استکبار که منافع خود را در ایران از دست رفته می دانست.



وی در خصوص برگزاری دوره های طرح معرفت نیز عنوان کرد: یکی از کارهای مثبتی که از سال 85 در وزارت بهداشت آغاز شده برگزاری طرح های معرفت ویژه استادان و اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کشور است که به تعمیق بخشیدن باورهای دینی استادان کمک بسیار زیادی می کند.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم ادامه داد: با توجه به پتانسیل های مذهبی شهر قم این طرح از کیفیت بسیار زیادی برخوردار خواهد بود.