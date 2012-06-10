محمد سلیمانی وزیر ارتباطات دولت نهم و نماینده فعلی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن انتقاد از وضعیت مجلس گفت: من فکر می کنم نظام مجلس باید متحول شود.

وی افزود: بنایی که در این هشت دوره مجلس حاکم بود لابی کردن، دم این و آن دیدن، به این و آن شام و نهار دادن بود که نه تنها مشکلات مردم را حل نمی کرد بلکه اهداف کشور را در مسیر کشور نیز محقق نمی کرد.

سلیمانی در پاسخ به این سئوال که چه راهکاری برای حل این مشکل وجود دارد، گفت: راهکارهای زیادی در ذهن دارم ولی این خصوصیت بیشتر ویژگی های شخصی افراد است. کسانی که لابی می کنند وقتی به نفعشان تمام شود لبخند می زنند و وقتی به ضررشان باشد میکروفن مجلس را روشن کرده و داد و بیداد می کنند.

نماینده تهران دلیل وجود اینگونه مشکلات در مجلس را نبود منطق در مجلس دانست و گفت: اگر منطق حاکم نباشد گرفتن نتیجه مطلوب و حرکت های جهشی بلند نیز صورت نخواهد گرفت و نمایندگان به جای حل مشکلات مردم به کارهای روزمره، اختلاف و مسائل حاشیه ای سرگرم می شوند.

سلیمانی با بیان اینکه باید تفکر حاکم بر مجلس را عوض کرد، گفت: اینقدر باید این مشکلات گفته شود و این حرفها را بزنیم تا ببینیم روال حاکم بر مجلس عوض می شود یا خیر؟

این کاندیدای جبهه پایداری همچنین در خصوص حل اختلاف میان اصولگرایان، گفت: در این موضوع هم باید منطق حاکم باشد. اصولگرایان برای خودشان منشوری دارند اگر به آن منشور پایبند باشند هیچ اختلافی نخواهد بود و اگر منشور را کنار بگذارند لابی کردن و دم این و آن دیدن مطرح می شود.

وی با بیان اینکه اصولگرایان حتما فراکسیونی مستقل از فراکسیون رهروان ولایت تشکیل خواهند داد، گفت: فراکسیون اصولگرایان نمی تواند با رهروان ولایت یکی شود.

سلیمانی در پایان با اشاره به اینکه در مجلس نهم عضو کمیسیون صنایع خواهد بود، گفت: قصدی برای ریاست این کمیسیون ندارم.