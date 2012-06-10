مرد میانسال با ضربه لگد متهم فراری کشته شد

به گزارش خبرنگار مهر ، ماموران کلانتری 25 مشهد شامگاه دیروز در جریان قتل مرد میانسال مردی در یکی از بیمارستان های این شهر با خبر شدند. تیم پلیسی پس از حضور در بیمارستان به تحقیق از پسر مقتول پرداختند که او اظهار داشت : پدرم با مردی به نام سعید اختلاف قدیمی داشته و حکم جلب او را از دادگاه گرفته بود. امروز سعید با همدستی دو مرد ناشناس با من و پدرم درگیر شدند. در این درگیری سعید با لگد ضربه ای به سینه پدرم زد که باعث مرگ او شد.

پس از اطلاع ماجرا به بازپرس ویژه قتل مشهد وی دستور انتقال جسد به پزشکی قانونی را صادر کرد تا علت مرگ مرد 54 ساله مشخص شود.

ماموران کلانتری نیز در جریان تحقیقات خود سعید را شناسایی کرده و در عملیاتی ضربتی دستگیر کردند.

هم اکنون تحقیقات برای دستگیری دو همدست فراری متهم ادامه دارد.