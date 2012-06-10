حضور 7 کشور در نمایشگاه بین المللی صنایع دستی جاده ابریشم

به گزارش خبرنگار مهر، تراب محمدی ظهر امروز یکشنبه در نشستی خبری به خبرنگاران گفت: در نمایشگاه بین المللی صنایع دستی جاده ابریشم هنرمندان صنایع دستی کشورهای مالزی، برونئی، ترکیه، چین، سوریه، تایلند وعراق به اتفاق هنرمندان 31 استان کشورمان حضور خواهند داشت.

وی گفت: این نمایشگاه به منظور معرفی جایگاه آذربایجان شرقی در مسیر مبادلات صنایع دستی جاده ابریشم و در محل نمایشگاه های بین المللی تبریز برگزار خواهد شد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی یادآور شد: هم اکنون 65 رشته صنایع دستی در این استان دایر است و سازمان میراث فرهنگی از بسترسازی برای رونق صادرات این محصولات به خارج از کشور استقبال و حمایت می کند.

وی با بیان اینکه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی طی سال گذشته برای سه هزار و 120 نفر کارت هنرمندی صادر کرد، اظهار داشت: این سازمان سالانه پنج هزار متقاضی آموزش در رشته های صنایع دستی را به صورت رایگان تحت پوشش قرار می دهد.

محمدی، اضافه کرد: در سال گذشته 86 پروانه تولید کارگاهی صنایع دستی در آذربایجان شرقی واگذار و تسهیلاتی افزون بر 120 میلیارد ریال نیز به بانک های عامل برای اعطا به افراد واجد شرایط معرفی شد.

به گفته رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی این سازمان در سال 90 تعداد سه هزار فرصت شغلی جدید در این حوزه کاری که معادل دو برابر تعهد داده شده بود، ایجاد کرد.

وی همچنین با اشاره به احیای هفت رشته صنایع دستی منسوخ در آذربایجان شرقی اظهار داشت: مینای ایرانی، سبدبافی مرند، چاروق دوزی، ابریشم بافی و قفل سازی از جمله صنایع دستی احیا شده است.

محمدی با اشاره به اتمام مراحل تدوین اطلس صنایع دستی آذربایجان شرقی، مهم ترین مشکل این حوزه را نبود بسته بندی های باکیفیت بیان کرد و گفت: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با ارائه تسهیلات بانکی از سرمایه گذاران مایل به سرمایه گذاری در زمینه بسته بندی محصولات صنایع دستی در آذربایجان شرقی حمایت می کند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی ادامه داد: اعتبارات مورد نیاز برای احداث موزه صنایع دستی استان که از مصوبات سفرهای استانی هیئت دولت است، تخصیص یافته و حداکثر تا پایان دهه فجر امسال مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

وی افزود: امسال برای دومین سال پیاپی رشته صنایع دستی در دانشگاه پیام نور مرکز تبریز ارائه شد ضمن اینکه تا کنون 450 دانشجوی کاردانی و کارشناسی از مرکز آموزش جامع علمی کاربردی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی فارغ التحصیل شده اند.