  1. استانها
  2. گلستان
۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۱۸

جمشیدی:

طرح شبنم در گلستان اجرا می شود

طرح شبنم در گلستان اجرا می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان گفت: از اول تیر ماه سال جاری شبکه بازرسی و نظارت مردمی با عنوان طرح شبنم بر روی کالاهای خارجی وارداتی اعمال خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی بعد از ظهر یکشنبه در کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا در استان افزود : این طرح به منظور شناسه دار شدن کالاها با هدف ایجاد امکان رهگیری کالا در حلقه های متعدد فرایند واردات و زنجیره توزیع و ایجاد امکان تشخیص کالای اصیل و مبارزه با هرگونه کالای قاچاق یا تولید غیر مجاز به اجرا در خواهد آمد.

جمشیدی ادامه داد : در اجرای طرح شبنم که بخشی از آن مربوط  به ابلاغیه ها و بخشنامه های سازمانی و بخشی دیگر مربوط به تدابیر استانی است باید به گونه ای عمل شود که تدابیر استانی  تکمیل کننده ابلاغیه های سازمانی و رفع کننده نواقص احتمالی آن باشد.

وی موفقیت در اجرای طرح را منوط به پیشگیری دانست وعنوان کرد: پیشگیری نیاز به فرهنگ سازی دارد و باید از ظرفیت صدا و سیما به عنوان رسانه ملی و استانی در اطلاع رسانی عمومی و در راستای فرهنگ سازی استفاده شود.

معاون استاندار افزود : وقتی که از رسانه ملی و فرهنگ سازی در این حوزه سخن می گوییم باید نا کارآمد بودن کالاهای غیر استاندارد و بدون برچسب و همینطور مشکل شرعی استفاده از کالاهای قاچاق برای مردم تبیین شود.

معاون استاندار در ادامه افزود : وحدت رویه مدیران دستگاههای اجرایی در داخل استان و استانهای همجوار و اتقان در کارها می تواند بعد از پیشگیری از مهمترین مولفه ها در اجرای موفق طرح شبنم باشد.

شایان ذکر است طرح شبکه بازرسی نظارت مردمی ، سامانه ای را در بر می گیرد که در ان همه مردم می توانند تنها با داشتن یک تلفن همراه مجهز به دوربین و با استفاده از نرم افزاری که در اختیارشان قرار می گیرد علاوه بر اطمینان از اصالت کالای خریداری شده و یاری دولت در شناسایی عوامل توزیع کالای قاچاق و جعلی ، از مشوق های اعتباری نیز برخوردار گردند.

طرح شبنم در بر گیرنده شش گروه از کالاهای هدف شامل لوازم خانگی ، رایانه و ملحقات آن ، انواع اسباب بازی ، تجهیزات پزشکی ، لوازم آرایشی و بهداشتی و انواع مکمل های دارویی و غذایی وارداتی و موجود در انبارها می شود که باید لیبل اصالت کالا ( کد رهگیری شبنم ) بر روی این کالاها درج شود.

کد مطلب 1622933

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها