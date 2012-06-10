طرح شبنم در گلستان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی بعد از ظهر یکشنبه در کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا در استان افزود : این طرح به منظور شناسه دار شدن کالاها با هدف ایجاد امکان رهگیری کالا در حلقه های متعدد فرایند واردات و زنجیره توزیع و ایجاد امکان تشخیص کالای اصیل و مبارزه با هرگونه کالای قاچاق یا تولید غیر مجاز به اجرا در خواهد آمد.

جمشیدی ادامه داد : در اجرای طرح شبنم که بخشی از آن مربوط به ابلاغیه ها و بخشنامه های سازمانی و بخشی دیگر مربوط به تدابیر استانی است باید به گونه ای عمل شود که تدابیر استانی تکمیل کننده ابلاغیه های سازمانی و رفع کننده نواقص احتمالی آن باشد.

وی موفقیت در اجرای طرح را منوط به پیشگیری دانست وعنوان کرد: پیشگیری نیاز به فرهنگ سازی دارد و باید از ظرفیت صدا و سیما به عنوان رسانه ملی و استانی در اطلاع رسانی عمومی و در راستای فرهنگ سازی استفاده شود.

معاون استاندار افزود : وقتی که از رسانه ملی و فرهنگ سازی در این حوزه سخن می گوییم باید نا کارآمد بودن کالاهای غیر استاندارد و بدون برچسب و همینطور مشکل شرعی استفاده از کالاهای قاچاق برای مردم تبیین شود.

معاون استاندار در ادامه افزود : وحدت رویه مدیران دستگاههای اجرایی در داخل استان و استانهای همجوار و اتقان در کارها می تواند بعد از پیشگیری از مهمترین مولفه ها در اجرای موفق طرح شبنم باشد.

شایان ذکر است طرح شبکه بازرسی نظارت مردمی ، سامانه ای را در بر می گیرد که در ان همه مردم می توانند تنها با داشتن یک تلفن همراه مجهز به دوربین و با استفاده از نرم افزاری که در اختیارشان قرار می گیرد علاوه بر اطمینان از اصالت کالای خریداری شده و یاری دولت در شناسایی عوامل توزیع کالای قاچاق و جعلی ، از مشوق های اعتباری نیز برخوردار گردند.

طرح شبنم در بر گیرنده شش گروه از کالاهای هدف شامل لوازم خانگی ، رایانه و ملحقات آن ، انواع اسباب بازی ، تجهیزات پزشکی ، لوازم آرایشی و بهداشتی و انواع مکمل های دارویی و غذایی وارداتی و موجود در انبارها می شود که باید لیبل اصالت کالا ( کد رهگیری شبنم ) بر روی این کالاها درج شود.