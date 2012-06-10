به گزارش خبرنگار مهر ، گردهمایی مربیان فوتبال ایران برای تشکیل اتحادیه مربیان فوتبال کشور امروز با حضور نفراتی همچون عزیزالله محمدی، صادق درودگر، حسین فرکی، منصورابراهیم زاده، اکبر میثاقیان، فرهاد پورغلامی، رسول کربکندی، امیر قلعه‌نویی، فیروز کریمی، فرهاد کاظمی، حمید درخشان، علی اصغر مدیرروستا، بهمن فروتن، صمد مرفاوی، مرتضی کرمانی مقدم، مهدی فنونی زاده، محمود خوراکچی و ... برگزار شد.

در این نشست ابتدا عزیزالله محمدی با اشاره به اینکه طبق ماده‌های 10 و 18 اساسنامه فدراسیون فوتبال تشکیل اتحادیه مربیان یک موضوع الزامی از سوی AFC است، از حضور پرتعداد مربیان در این جلسه ابراز رضایت کرد.

فوتبال در بیرون دست دلالان و در داخل دست لیدر است

بهمن فروتن در این نشست گفت: فوتبال در بیرون آن دست دلالان و در داخل زمین دست لیدر است و قطعاً راه اندازی اتحادیه مربیان به این بخش تاثیرگذار در فوتبال قدرت و نیرو می دهد که از موقعیت خودشان دفاع کرده و این کار بسیار خوبی است.

وی افزود: بنده به شخصه با ادغام کانون مربیان با اتحادیه مربیان فوتبال کشور موافق نیستم زیرا کانون دنبال انتشار نشریات و آموزش است اما اتحادیه وظایف حقوقی را بر عهده دارد و می تواند پرقدرت‌تر عمل کند.

عضو کانون مربیان فوتبال همچنین تاکید کرد: می‌دانیم بازیکنان به دلالان بیشتر گوش می‌دهند اما قدرت بخشیدن به اتحادیه می‌تواند به دفاع از شخصیت مربیان در فوتبال کمک شایانی کند.

تشکیل اتحادیه آرزوی همه مربیان

سپس نوبت به ناصر ابراهیمی رسید که در خصوص تشکیل نخستین اتحادیه مربیان فوتبال مطالبی به این شرح بیان کرد: در سال 48 با همت مرحوم حسین فکری در زیرزمینی نزدیک امجدیه اتحادیه فوتبال تشکیل شد اما پیگیری لازم صورت نگرفت و در نهایت به ثبت نرسید. نگذارید داستان 48 سال پیش بار دیگر تکرار شود و این اتحادیه رسمیت پیدا نکند.

مربی پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان با بیان اینکه اتحادیه می‌تواند از حقوق مربیان در همه جا دفاع کند، افزود: تا چه زمانی یک مربی به خاطر 5-6 میلیون تومان باید راهروهای اداره مالیات و یا مراکز دیگر را طی کند. قطعاً رسمی شدن فعالیت اتحادیه مربیان فوتبال کشور آرزوی همه مربیان است که امیدوارم به زودی محقق شود.

آخرین شغلی که اتحادیه‌اش تشکیل می‌شود، مربیگری است

در ادامه رسول کربکندی سرمربی تیم ذوب آهن با بیان اینکه فکر می‌کردم در این جلسه 7 یا 8 نفر بیشتر حضور نداشته باشند، گفت: متاسفانه آخرین شغلی که اتحادیه آن تشکیل می‌شو‌د، مربیگری است. ما امروز بخش کوچکی از مربیان هستیم و این که بالاخره چنین حرکت مثبتی برای تشکیل اتحادیه مربیان انجام شده است را به فال نیک می گیرم.

صادق درودگر دیگر فردی بود که در این نشست صحبت کرد و به مسایل مهمی که امروز در فدراسیون رخ می‌دهد اشاره کرد: متاسفانه اگر ما بخواهیم بهترین مربیان و مدرسان جهان را به ایران دعوت کنیم کمیته آموزش با آن مخالفت کرد و یا مدرکی به ما نمی‌دهد. ما برخی از مربیان را به یکی از کلاس‌های مطرح در برزیل بردیم که AFC اعلام کرد کلاس بسیار خوبی بوده اما باید فدراسیون فوتبال مدارک شما را تایید کندن که چنین اقدامی صورت نگرفت. قطعا ً‌تشکیل اتحادیه فوتبال می‌تواند چنین مشکلات مربیان را نیز برطرف کنند.

توهین به مربیان و بهره‌های فوتبال برای غیر فوتبالی‌‎ها

حسین فرکی دیگر مربی لیگ برتری حاضر در این جلسه با بیان اینکه درد و دل ها زیاد است و شاید ما ملاحظاتی داریم که نمی خواهیم برخی از آنها را بیان کنیم افزود: ما امروز نماینده بخش عظیمی از مربیان کشور هستیم امیدوارم شرایط به نحوی باشد که کار را پیش ببریم و آن اتفاقی که سال 48 رخ داد دیگر تکرار نشود.

فرکی همچنین با بیان اینکه بهتر است ما مربیان حرمت‌های همدیگر را از بین نبریم و به جای اینکه مقابل همدیگر باشیم در کنار یکدیگر از حقمان دفاع کنیم صحبت‌هایش را این گونه پایان داد: مشکل فوتبال ما این است که آدمها برای جایگاه‌ها تصمیم می گیرند نه اینکه جایگاه‌ها هدف‌های آدم‌ها را مشخص می‌کنند.

پشت هم باشید به اهدافتان خواهید رسید

رئیس اتحادیه باشگاه‌های کشور تصریح کرد تشکیل این اتحادیه می‌تواند ابتدا در دفاع از حق مربیان نقش داشته باشد و سپس به حقوقی که شما در فوتبال خصوصاً‌ مجمع فدراسیون و یا تصمیم گیری در مورد پاکسازی مربیان دارید به آنها برسید. شک نکنید اگر همه پشت هم باشید به اهدافتان خواهید رسید. همان گونه که سال پیش شاهد بودیم اتحادیه بازیکنان فوتبال در ایتالیا تصمیم گرفت که بازیکنان در مسابقات شرکت نکنند و تا به حقشان برسند شما هم می‌توانید با تکیه بر توانایی قدرت خود به حقوق قانونی‌تان دست یابید.

اقدامات با با مطالعه و برنامه ریزی باشد

در ادامه قلعه‌نویی با عذرخواهی از حاضران به خاطر تاخیر در این نشست گفت: این اتحادیه به عنوان نمایندگان مربیان کشور باید منافع مربیان را در نظر بگیرد اما آنچه مهم است این است تصمیمات آن باید به درد فوتبال خورده و در نهایت به سود فوتبال باشد. مثلاً اگر در این اتحادیه صندوق حمایت از پیشکسوتان تاسیس شود و هر مربی بخشی از قرارداد خود را به آن واریز کند می‌توان بدون آنکه کسی متوجه شود به مشکلات مربیان و پیشکسوتان رسیدگی کند.

سرمربی تیم استقلال ادامه داد: این کار بسیار خوبی است اما باید با مطالعه و برنامه ریزی انجام شود زیرا کاری که با مطالعه شروع شود قطعاً موفقیت به همراه خواهد داشت مانند ورود برخی از بازیکنان جوانبه فوتبال است که اگر آنها به موقع وارد شوند رشد می کند د رغیر این صورت می سوزند. قطعاً اگر این طرح امروز شکست بخورد سالها عقب می‌افتد اما اجرای اصولی آن می‌تواند به سود همه باشد.

اتحادیه مربیان قوی‌ترین اتحادیه کشور می‌شود

در ادامه فیروز کریمی با بیان این که می‌توان هزینه‌های اتحادیه را از طریق قرارداد مربیان تامین کرد، ادامه داد: اعتقاد دارم اتحادیه مربیان قوی‌ترین اتحادیه کشور است و اگر هماهنگ باشیم نبض فوتبال کشورمان را در اختیار داریم. من ایمان و اطمینان دارم منافعی که اینجا برای مربیان ایجاد می‌شود با منافع برخی‌ها شدیداً در تضاد و تقابل قرار خواهد گرفت. اگر به نحو احسن این کار شکل بگیرد قطعاً‌ می‌توان فوتبال را تحت تاثیر قرار دهد.

حمایت کفاشیان از تشکیل اتحادیه مربیان

عزیز محمدی در ادامه با بیان اینکه ما در فوتبال با کسی دعوا و بحث شخصی نداریم، خاطرنشان کرد: همه کسانی که در فوتبال فعالیت می‌کنند دنبال یک هدف عالی که آن هم خوشحالی مردم است، هستند. شاید من یک روز با کسی اختلاف نظر داشته باشم اما وقتی اکثریت موضوعی را قبول می کنند باید آن را بپذیریم.

وی افزود: همه فکر می‌کردند من در این مدت از سازمان لیگ بیرون آمدم علیه آقایان مصاحبه می‌کنم اما اگر من دلم برای فوتبال بسوزد هر جایی که باشد به آن کمک می‌کنم. اگر فردی که جای من آمده عملکردش بدتر باشد به او کمک می‌کنم و اگر بهتر باشد برای موفقیت و پیشرفت بهرت فوتبال به او کمک خواهم کرد. ما باید به صحبت‌های فرکی که گفت همه مربیان باید احترام هم با حفظ کنیم اهمیت بدهیم و ارتباطمان با یکدیگر خوب باشد.

رئیس اتحادیه فوتبال همچنین گفت: علی کفاشیان چندی پیش در جلسه اتحادیه فوتبال حضور یافت و در مقابل دوربین‌های تلویزیونی و رسانه‌های نوشتاری اعلام کرد به زودی اتحادیه مربیان، بازیکنان، داوران و ... راه اندازی می‌شود. همچنین او راه اندازی این اتحادیه‌ها را به ما سپرد که برای تشکل آن کمک کنیم. شک و شبهه به خود راه ندهیم و طبق اساسنامه کارتان را قانونی پیش ببریم.

در نهایت رای گیری اتحادیه مربیان فوتبال کشور برگزار شد که فیروز کریمی، حسین فرکی، امیر قلعه نویی،‌ رسول کربکندی، منصور ابراهیم زاده، روزبهانی و ناصر ابراهیمی به عنوان اعضای اصلی و حمید درخشان و بهمن فروتن به عنوان اعضای علی‌البدل انتخاب شدند.

در حاشیه این رای گیری اکبر میثاقیان گفت: بهتر است نفراتی مثل ما رای نیاورند زیرا تیممان وقتی 4 باخت پشت سر هم آورده و اعصابمان خورد است ناگهان به ما می گویند نشست داریم و نمی‌توانیم با ناراحتی در نشست شرکت کنیم.

فیروز کریمی هم که به عنوان ناظر رای گیری انتخاب شد اعلام کرد: من در این سالها یاد گرفتم که در عالم دوستی به همه بدبین باشم.