وقوع 15 حریق در یک روز / صید هشت مار

به گزارش خبرگزاری مهر، با فرارسیدن فصل گرما، حیواناتی مانند مار برای پیدا کردن غذا بیرون می آیند که به همین علت در روز 20 خرداد در چند منطقه از شهر قم توسط مردم این مارها رویت شده که با تماس مکرر آنها با مرکز فرماندهی آتش نشانی نجات گران از ایستگاه های مختف به محل اعزام و مارها را صید کردند.



وقوع پانزده حریق در یک روز



در قم در طول یک روز پانزده حریق که شامل حریق خودرو، منزل و کارگاه بود به وقوع پیوست و توسط نیروهای آتش نشانی اطفا شد.



آتش سوزی در کارگاه پرس کارتون و سرایت آن به کارگاه نجاری



به علت عدم رعایت نکات ایمنی و جوشکاری در کارگاه پرس کارتون های ضایعاتی، این کارگاه دچار حریق شد که به علت وزش باد به کارگاه نجاری هم جوار نیز سرایت کرد.



با حضور به موقع آتش نشانان از ایستگاه های 2، سه و 11 و با حضور 20 آتش نشان و معاونت عملیات سازمان از سه جهت با تیم عملیاتی شروع به اطفای کردند که بلافاصله کارگاه نجاری اطفا و از رسیدن حریق به پارکینگ شاهد جلوگیری کردند و حریق کارگاه را نیز با استفاده از 48 هزار لیتر آب اطفا کردند.



اخذ گواهینامه آتش نشان داوطلب توسط 210 نفر با گذراندن دوره های آموزشی



به علت اهمیت موضوع ایمنی و فرهنگ ایمنی در زندگی شهری و با هدف رسیدن به شعار هر شهروند یک آتش نشان سومین دوره کلاس های آموزشی آتش نشان داوطلب در قم آغاز شد.



لازم به ذکر است تعداد 210 نفر از آقایان و خانم ها با گذراندن دوره های آتش نشانی موفق به اخذ گواهی نامه به عنوان آتش نشان داوطلب شدند که بیش از هزار و 800 نفرمتقاضی جهت گذراندن این دوره ها ثبت نام به عمل آوردند.