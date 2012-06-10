سند راهبردی فناوری اطلاعات در جنوب کرمان تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود عطاری ظهر یکشنبه در آیین رونمایی از سند راهبردی فناوری اطلاعات شرکت برق جنوب استان کرمان به وضعیت کنونی خدمات رسانی این شرکت اشاره کرد و اظهار داشت: وظیفه اصلی شرکت برق جنوب کرمان برق رسانی به 16 شهرستان در جنوب استان کرمان است.

وی افزود: با اقدامات انجام شده تا پایان سال گذشته این شرکت 414 هزار مشترک و بیش از 27 کیلومتر مربع شبکه فشار ضعیف و قوی داشته است.

عطاری ادامه داد: علیرغم اینکه نیمی از استان کرمان تحت پوشش شرکت برق جنوب استان است اما این شرکت از لحاظ طول شبکه در کشور رتبه پنجم را دارد.

وی با بیان اینکه 60 درصد از خدمات گیرندگان از این شرکت مشترکین روستایی هستند، بیان داشت: از لحاظ میزان طول شبکه فشار متوسط روستایی رتبه سوم در کشور به شرکت برق جنوب استان کرمان اختصاص دارد.

عطاری افزود: در حال حاضر بیش از 51 درصد از انرژی این شرکت در بخش کشاورزی استان کرمان مصرف می شود که تعرفه پایینتری هم دارد.

وی با اشاره به رتبه چهارم شرکت برق جنوب استان کرمان در کشور از لحاظ مصرف انرژی چاههای کشاورزی بیان داشت: به دلیل وجود برخی شرایط و مسایل خاص، خدمات رسانی در مناطق تحت پوشش شرکت برق جنوب استان کرمان با مشکلاتی همراه بوده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان یکی از این مشکلات را کمبود نقدینگی و بودجه عنوان کرد و بیان داشت: متاسفانه آن میزان اعتباری هم که برای پرژه های برق رسانی در نظر گرفته می شود نیز به طور کامل تامین نمی شود.

وی گفت: گستردگی و پراکندگی مناطق تحت پوشش به دلیل شرایط جغرافیایی استان کرمان نیز از دیگر مسایلی است که موجب بروز مشکلاتی شده است.

عطاری در ادامه، به سند راهبردی فناوری اطلاعات شرکت برق جنوب استان کرمان اشاره کرد و اظهار داشت: به منظور استفاده بهینه تر از منابع و امکانات از حدود سه سال پیش، اقدام به طراحی و تدوین این سند شد.

وی افزود: تیمی از متخصصین و کارشناسان حوزه IT در کشور با توجه به نقاط ضعف و قوت و همچنین امکانات، فرصتها و تهدیدهای استان کرمان، این سند را تدوین کردند که در حال حاضر آماده اجرا است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان بیان داشت: تاکنون اقداماتی که دراین حوزه انجام می شد به صورت پراکنده و مجزا بود اما با آماده شدن سند راهبردی فناوری اطلاعات شاهد هماهنگی بیشتری در بخشهای مختلف خواهیم بود.

عطاری تصریح کرد: تدوین این سند تنها 30 درصد کار بوده و بخش اعظم آن به اجرایی و عملیاتی کردن آن مرتبط است.

وی گفت: اجرایی شدن سند راهبردی فناوری اطلاعات در شرکت برق جنوب استان کرمان موجب تسهیل در امور و خدمات رسانی مطلوبتر به مشترکین خواهد شد.





