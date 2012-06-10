طرح بسیج راهداری در کردکوی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز مهماندوست در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اثر بارش برف و باران شدید زمستانی، عملیات برفروبی و راهداری زمستانی؛ آسیب های جدی به راه های کوهستانی و تابلوهای علائم ایمنی منطقه درازنو وارد شده که با بسیج امکانات و ماشین آلات اداره و تهیه آسفالت گرم از بخش خصوصی برای بهسازی و ایمن سازی این محور اقدام شده است.

وی با اشاره به این که طرح راهداری محوری درازنو تا پایان خردادماه جاری ادامه دارد، گفت: در این طرح ، عملیات لکه گیری روکش آسفالت، جمع آوری تابلوهای معیوب و تامین و نصب تابلوهای مورد نیاز، تسطیح و ریگلاژ راه ها با رویه شنی و خاکی منطقه و تنقیه نقاط ضروری قنوها انجام می شود.

به گفته وی، بخش دیگری از عملیات راهداری این طرح شامل هرس کردن شاخ و برگ هایی که مانع دید تابلوهای علائم ایمنی شده اند، مرتب کردن، خاک برداری، سنگ چینی و شن ریزی برای هدایت آب های سطحی در محوطه راهدارخانه است.

دهکده درازنو در جنوب شهرستان کردکوی در غرب استان گلستان واقع شده که با ساخت حدود 25 کیلومتر جاده در این روستا، گردشگران زیادی را از شهرستان‌های استان و دیگر مناطق ایران به خود جلب کرده است.