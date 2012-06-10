3.5 تن مواد مخدر در یزد معدوم می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی طالب پور ظهر یکشنبه در جلسه شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر شهرستان یزد با اشاره به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر در پنجم تیرماه، 3.5 تن مواد مخدر کشف شده از قاچاقچیان در شهر یزد معدوم خواهد شد.

وی افزود: در سال جاری مبلغ قابل توجهی به نواحی یک و دو آموزش و پرورش شهرستان یزد اختصاص داده شده تا با ارائه برنامه آموزشی، فرهنگی و... گام مناسبی را در پیشگیری افراد به مواد مخدر بردارند.

فرماندار یزد نیز در این جلسه با بیان اینکه از پنجم تا دوازدهم تیرماه به عنوان هفته مبارزه با مواد مخدر نامگذاری شده است، افزود: باید برنامه های این هفته در محورهای اجتماعی، فرهنگی، درمانی و در راستای پیشگیری و درمان برنامه ریزی و طرح ریزی شود.

عزیزالله سیفی با تاکید بر اینکه از طریق اقدامات پیشگیرانه می توان درصد گرایش افراد را به این مواد افیونی کاهش دهیم، افزود: در این زمینه دستگاه های اجرایی باید با تشکیل کمیته های تخصصی و تعامل مناسب بستر لازم برای حرکت در این مسیر را فراهم کنند.