91 پروژه همزمان با هفته جهادکشاورزی افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود محمدیان که در آستانه هفته جهاد کشاورزی با خبرنگاران گفتگو می کرد، اظهار داشت: مجموع اعتبار صرف شده برای اجرای این تعداد پروژه کشاورزی حدود هزار و 300 میلیارد ریال است.

وی افزود: این پروژه ها در بخش های مختلف باغداری، زراعت، دامپروری، شیلات، آبخیزداری و صنایع تکمیلی مورد تعریف قرار گرفته اند.

وی اضافه کرد: تجلیل از 57 تولید کننده و بهره بردار برتر بخش کشاورزی آذربایجان شرقی، برگزاری نشست های تخصصی کشاورزی، گردهمایی تعاونی ها و تشکل های روستایی و کشاورزی، برگزاری کارگاه آموزشی فرهنگ و مدیریت جهادی از مهم ترین برنامه های پیش بینی شده برای هفته جهادکشاورزی است.

محمدیان ادامه داد: پیش بینی می شود با توجه به اقداماتی که در راستای بهبود شیوه های تولید در زیر بخش های مختلف کشاورزی استان شده است، شاهد افزایش پنج درصدی تولیدات امسال نسبت به سال گذشته باشیم.

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی افزود: به منظور بهینه‌سازی مصرف آب در سال گذشته 260میلیارد ریال کمک دولتی برای اجرای طرح های آبیاری تحت فشاردر استان هزینه شده است.

وی افزود: با اجرای پروژه‌های تعریف شده در این بخش مانند تصفیه پساب هفت شهر بزرگ آذربایجان شرقی حجم قابل توجهی از آب آبیاری استحصال شده مورد صرفه‌جویی قرار خواهد گرفت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با بیان اینکه تا پایان برنامه پنجم توسعه همه محصولات کشاورزی بصورت بسته بندی عرضه می شود، گفت: هم اکنون 40درصد از اعتبارات این سازمان صرف بخش فرآوری و بسته بندی محصولات کشاورزی می شود.