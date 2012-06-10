به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد در دومین جشنواره روابط عمومی های وزارت راه و شهرسازی با بیان این که دغدغه مردم باید دغدغه روابط عمومی باشد، گفت: مردم مباحث مختلف را رصد می کنند و بنده معتقدم که افکار عمومی نسبت به عملکرد افراد قضاوت می کند بنابراین باید در ارایه خبر اخلاق را هم مدنظر قرار دهیم.

وزیر راه و شهرسازی افزود: یک خبر می تواند کاری را انجام دهد که 30 هزار سرباز مسلح هم قادر به انجام آن کار نیستند بنابراین باید در انعکاس اخبار دقت شود.

وی با تاکید بر اینکه روابط عمومی باید به تمامی امور دستگاه مربوطه آشنا باشد، بیان کرد: یک خبری مبنی براینکه مسکن مهر را پس گرفته ایم یک سایت زد و دیگر سایت ها هم شروع کردند به انتشار آن خبر در حالیکه یکی از آنها تماس نگرفت که این سوال را از ما بپرسد.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ما همیشه به دنبال مباحثی هستیم که ممکن است مردم نیازی به آن نداشته باشند، گفت: کدام عقلی می‌پذیرد که رییس جمهور به مشهد برود و در افتتاح مسکن مهر به متقاضی کلید بدهد و پس از مراسم کلید از متقاضی پس گرفته شود.

نیکزاد افزود: خبر دیگری مربوط به حوزه بنادر بود که تمام روزنامه و خبرگزاری ها بر روی آن کار کردند که به اعتقاد بنده اگر می خواهیم مطلبی را منتشر کنیم حداقل باید در خصوص صحت خبر با روابط عمومی هماهنگ شود.

وی ادامه داد: از دیدگاه بنده اگر قرار است خبری نوشته شود نباید رحم شود ولی نوشتن یک خبر نباید به قیمت فروش مردم باشد. بلکه باید اخلاق را هم مدنظر داشت.

نیکزاد با انتقاد از برنامه هایی که در صدا و سیما پخش می شود، گفت: در صدا و سیما هم به جای اینکه اخلاق به مردم آموزش بدهند فیلم های بی محتوا پخش می شود در صورتیکه یک مهماندار قطار 200 میلیون تومان پول و طلا در قطار پیدا کرد و آن را به صاحبش بازگرداند اما هیچ رسانه ای آن را مطرح نکرد.

وزیرراه و شهرسازی با بیان اینکه در اول دولت نهم، 4 میلیون و 28 هزار مسکن روستایی در کشور وجود داشت که یک میلیون و 28 هزار واحد آن در دولت احمدی نژاد بوده است، اظهار داشت: از این تعداد ساخت یک میلیون و 360 هزار واحد تمام شده است ضمن آنکه از 11 میلیون و 342 هزار واحد شهری ساخت 2.5 میلیون مسکن در دولت نهم آغاز شد و تاکنون 400 هزار واحد آن به پایان رسیده است.

وی تصریح کرد: بنده تاکنون به غیر از سفرهای استانی رئیس جمهور 150 سفر استانی رفته ام که هیچ یک از رسانه ها آن را پوشش ندادند آیا این سفرها ارزش انعکاش خبری نداشته است.

در ادامه این مراسم سید قاسم بی‌نیاز مدیرکل روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این وزارتخانه یکی از بزرگترین وزارتخانه‌ها در تعداد روابط‌ عمومی‌ها است، اظهار داشت: در حوزه حمل و نقل در 8 رشته فعالیت روابط‌ عمومی‌ها بررسی شد و 8 هزار و 840 اثر در کل مجموعه حمل و نقل و مسکن و شهرسازی مورد ارزیابی قرار گرفت.

وی افزود: شورای هماهنگی روابط عمومی‌های وزارت راه و شهرسازی دراین مدت به طور منظم 25 جلسه را تشکیل داده است ضمن آنکه در طول سال گذشته اداره کل روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی 5 هزار و 106 خبر تولید و منتشر کرده است.

همچنین در ادامه این مراسم رئیس مرکز پژوهش‌ها و افکارسنجی ریاست جمهوری، اظهار داشت: در بررسی‌های حوزه پژوهش و افکارسنجی ریاست جمهوری بیش از 80 درصد مردم از طرح مسکن مهر راضی هستند و نیکزاد را مدیری موفق می‌دانند.

رضایی با اشاره به اینکه تحول در مجموعه نشانگر خواست مدیریت ارشد وزارت راه است، افزود: مجموعه روابط‌ عمومی‌های وزارت راه و شهرسازی می‌توانند در بحث تولید خبر هر تحولی را در کشور ایجاد کرده و مدیریت کنند.

دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت هم در این مراسم با بیان اینکه یکی از برنامه‌های اصلی دولت تبیین جایگاه روابط‌ عمومی برای مدیران است، گفت: متأسفانه عده‌ای مخالف دیده شدن خدمت‌گزاری‌ها هستند و کارآمدی دین را در عرصه اجرایی قبول ندارند و این در حالی است که در دولت نهم و دهم فعالیت‌های بسزایی در توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل و مسکن انجام شده است.

نورالدینی از نیکزاد درخواست کرد که ابلاغ آیین‌نامه ارتقاء روابط‌ عمومی‌ها را ابلاغ کند.

براساس این گزارش در این مراسم از مهماندار قطار که 200 میلیون شمش طلا و سکه را در یک کوپه پیدا کرده و آن را به حراست راه‌آهن تحویل داده بود تشکر شد و وزیر راه و شهرسازی یک واحد آپارتمان مسکن مهر پردیس را به افشین فیض بخش تقدیم کرد. نیکزاد همچنین اظهار داشت که روز سه‌شنبه همین هفته در این آپارتمان میهمان آنها خواهد بود.

در این مراسم از ادارات کل روابط عمومی شرکت قطارهای مسافری رجاء، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، شرکت فرودگاه‌های کشور، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل و سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان روابط‌ عمومی‌های برتر گروه الف در بخش‌های مختلف، تقدیر شد. همچنین ادارات کل روابط عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل حائز رتبه برتر گروه الف در هشت رشته شدند.