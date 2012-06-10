به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز در ادامه می نویسد : در حالیکه اوباما سرگرم رقابت های انتخاباتی است و خود را به عنوان قهرمان طبقه کارگر در آشفتگی اقتصادی امریکا معرفی می کند اما انتشار اخبار تعطیلات وی و نحوه گذراندن آن با نخبگان می تواند مشکلاتی را برای رئیس جمهور بوجود بیاورد.

یکی از این مشکلات ممکن است این باشد که مردم امریکا بگویند : نگاه کنید اوباما به همه جا می رود و شاید به پارک ملی هم رفته باشد.

علاوه بر اوباما، "میت رامنی" نامزد جمهوریخواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که از سوی کمیته انتخاباتی اوباما به از بین بردن فرصت های شغلی به عنوان یکی از صاحبان بخش خصوصی متهم شده نیز تعطیلات خود را در تفریحگاهی در نیوهمپشایر سپری خواهد کرد.

این موضوع یعنی تعطیلات نامزدهای انتخاباتی و چگونگی گذراندن آن، بخشی از استراتژی تقابل دو کمیته انتخاباتی برای ارائه تصویری بهتر از نامزد خود در تابستان است مدت زمانی که بطورمیانگین کمتیه های انتخاباتی برای 12 هفته رقابتی سخت از جمله در بخش جمع آوری کمک های مالی با یکدیگر خواهند داشت.

"مت مکویک" از استراتژیست های جمهوریخواهان در این رابطه می گوید : هر دو کمتیه انتخاباتی تلاش خواهند کردتا در رقابتی سخت برنده چرخه خبری رقابت های ریاست جمهوری باشند. در حقیقت این مسابقه ای برای شکست دادن طرف مقابل است.

به نوشته رویترز، تابستان سال جاری در آمریکا به گونه ای رقم خورده که می تواند مبنای رقابت را برای کاخ سفید تغییر داده و مجموعه ای از چالش ها را برای رامنی و اوباما به همراه داشته باشد.

برای مثال در مورد اوباما، در ظرف سه هفته اینده دادگاه عالی آمریکا در این باره تصمیم گیری خواهد کرد که آیا برنامه خدمات درمانی اوباما بر اساس قانون اساسی آمریکا هست یا نه، موردی که می تواند امتیازاتی را برای اوباما در بخش سیاست داخلی آمریکا به همراه داشته باشد.

برهمین اساس اگر داگاه عالی آمریکا به نفع اوباما رای دهد کمیته انتخاباتی اوباما پیروزی بزرگی بدست می آورد زیرا با رای دادگاه عالی، همه مردم آمریکا مجبور به استفاده از بیمه خدمات درمانی خواهند شد.

این در حالی است که رامنی و برخی دیگر از منتقدان اوباما اعلام کرده اند که طرح خدمات درمانی اوباما به گونه ای تنظیم شده که اختیارات ریاست جمهوری را افزایش می دهد. برهمین اساس اگر دادگاه عالی به ضرر اوباما رای بدهد رئیس جمهور آمریکا وارد چالش جدید می شود.

تابستان و تاریخ های سرنوشت ساز

هر دو نامزد رقابت های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و کمیته های انتخاباتی آنها با دو تاریخ مهم در تابستان مواجه هستند یکی ششم جولای و دیگری سوم آگوست که زمان انتشار گزارش های ماهیانه اداره کار درباه نرخ بیکاری و همچنین فرصت های شغلی که به تارگی بوجود آمده اند است.

گزارشی که در هفته گذشته و برای ماه می منتشر شد گویای افزایش نرخ بیکاری در امریکا و رسیدن آن به 8.2 درصد و ایجاد تنها 69 هزار فرصت شغلی جدید بود، گزارشی که موجب افزایش انتقادها از اوباما شد و اخبار خوبی را برای رامنی به همراه داشت.

بر همین اساس در دو تاریخ یاد شده رامنی و اوباما می توانند با استناد به این گزارش ها یکدیگر را مورد حمله قرار دهند.

علاوه بر این دو تاریخ هر دو نامزد این امکان را خواهند داشت تا در تابستان سال جاری یکدیگر را در سطح جهانی محک بزنند.

در تاریخ 18 ژوئن اوباما در نشست گروه 20 که در مکزیکو برگزار می شود شرکت خواهد کرد . نشستی که تمرکز اصلی آن بر روی بررسی وضعیت اقتصاد جهانی خواهد بود یعنی درست زمانیکه به گفته اوباما اقتصاد مشکل دار اروپا در حال تهدید اقتصاد آمریکاست.

در این نشست همچنین قرار است اوباما با رئیس جمهور روسیه دیدار و گفتگو کند که بدون شک یکی از مهمترین محورهای گفتگوهای آنها موضوع سوریه خواهد بود. به احتمال زیاد این اولین دیدار اوباما و پوتین در مقام روسای جمهور دو کشور خواهد بود و نتایج آن می تواند دو سویه باشد. زیرا اگر نتایج نشست مثبت باشد می تواند وزن اوباما در رقابت های ریاست جمهوری را افزایش دهد و اگر اوباما از مکزیکو با دست خالی برگردد این فرصت برای رامنی پیش می آید تا وضعیت خود را در میان مردم آمریکا ارتقاء دهد.

علاوه بر این رامنی یک برنامه هوشیارانه دیگر نیز دارد و آن اینکه اعلام کرده که در مراسم اولین و یا دومین روز بازی های المپیک لندن شرکت خواهد کرد اقدامی زیرکانه که خاطره تجربه موفق وی در برگزاری بازی های المپیک زمستانی سال 2002 در شهر سالت لیک را در ذهن مردم آمریکا تداعی می کند. اقدامی که به تعبیر رویترز تعداد آرای رامنی را افزایش می دهد.