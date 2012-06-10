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۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۳۶

حسینی اعلام کرد:

ضرورت توجه صحیح به قابلیتهای سازمانهای مردم نهاد

ضرورت توجه صحیح به قابلیتهای سازمانهای مردم نهاد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل امور اجتماعی استانداری گلستان گفت: سازمان‎های مردم نهاد دارای قابلیت‎های خوبی هستند که اگر بدرستی مورد توجه و حمایت قرار گیرند می‎توانند در بسیاری از بخش‎ها در کنار مسئولان قرار گرفته و در پیشبرد اهداف مقدس نظام جمهوری اسلامی ایران تاثیرگذار باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسینی ظهر یکشنبه در جمع سازمانهای مردم نهاد استان اظهار داشت : بسیاری از کسانی که در قالب سمن وارد فعالیت‎های فرهنگی، اجتماعی، هنری، ورزشی، آموزش و غیره می‎شوند از جوانان پرشور و بانشاط گلستانی هستند که ظرفیت‎ها و توانمندی‎های بالایی را در عرصه‎های مختلف دارند و می‎توانند خدمات شایسته‎ای را در بخش‎های مختلف داشته باشند و عزت و سربلندی ایران اسلامی را فراهم کنند.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری گلستان تاکید کرد: هیئت نظارت بر تاسیس و فعالیت سمن‎های استان تاثیر بسیار زیادی در شکل‎گیری و حرکت منسجم سمن‎ها دارد لذا انتخابی که انجام می‎دهید باید هوشمندانه و مدبرانه باشد تا در ساختار کلی سمن‎ها تاثیرات خوبی داشته باشد.

در سومین دوره انتخابات تعیین نماینده سازمان‎های مردم نهاد در هیئت نظارت بر تاسیس و فعالیت سمن‎های استان گلستان، مسعود ساور از سازمان مردم نهاد جوانان پیام آفتاب  با اخذ 31 رأی برای مدت دو سال به این هیئت راه یافت.

در این جلسه 31 نفر از دبیران سمن های جوانان حضور داشتند.

کد مطلب 1622958

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