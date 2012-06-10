ضرورت توجه صحیح به قابلیتهای سازمانهای مردم نهاد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسینی ظهر یکشنبه در جمع سازمانهای مردم نهاد استان اظهار داشت : بسیاری از کسانی که در قالب سمن وارد فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی، هنری، ورزشی، آموزش و غیره میشوند از جوانان پرشور و بانشاط گلستانی هستند که ظرفیتها و توانمندیهای بالایی را در عرصههای مختلف دارند و میتوانند خدمات شایستهای را در بخشهای مختلف داشته باشند و عزت و سربلندی ایران اسلامی را فراهم کنند.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری گلستان تاکید کرد: هیئت نظارت بر تاسیس و فعالیت سمنهای استان تاثیر بسیار زیادی در شکلگیری و حرکت منسجم سمنها دارد لذا انتخابی که انجام میدهید باید هوشمندانه و مدبرانه باشد تا در ساختار کلی سمنها تاثیرات خوبی داشته باشد.
در سومین دوره انتخابات تعیین نماینده سازمانهای مردم نهاد در هیئت نظارت بر تاسیس و فعالیت سمنهای استان گلستان، مسعود ساور از سازمان مردم نهاد جوانان پیام آفتاب با اخذ 31 رأی برای مدت دو سال به این هیئت راه یافت.
در این جلسه 31 نفر از دبیران سمن های جوانان حضور داشتند.
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