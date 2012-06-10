اسطوره کشتی کشاورز نمونه مازندران شد

به گزارش خبرنگار مهر، حبیبی همزمان با هفته جهاد کشاورزی به همراه 32 نفر دیگر از تولید کنندگان برتر بخش کشاورزی مازندران در مراسمی که با حضور استاندار مازندران در ساری برگزار شد ، مورد قدردانی قرار گرفت.



دلیل معرفی اسطوره کشتی جهان به عنوان کشاورز نمونه مازندران، به کارگیری سیستم آبیاری تحت فشار (قطره ای) در باغداری اعلام شده است.



امامعلی حبیبی که دارنده مدال طلای المپیک 1956 ملبورن و سه مدال طلای رقابت‌های جهانی 1959، 1961 و 1962 کشتی آزاد جهان بوده، سامانه آبیاری قطره ای را در 9 هکتار از باغ هایش در شهرستان قائم شهر اجرا کرد.



کاهش آب مصرفی با اجرای سامانه آبیاری قطره ای در واحد تولیدی، استفاده از رهنمودهای فنی کارشناسان داخلی و خارجی و بهره وری بیشتر در استفاده بهینه از آب و شناخت مناسب و مفید از دستگاه ها و سامانه آبیاری تحت فشار و توانایی تعمیرات اولیه از دلایل موفقیت این کشاورز و اسطوره کشتی جهان ، ایران و مازندران اعلام شده است.