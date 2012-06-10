هنوز تصمیمی برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری نگرفته ام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اصلاع رسانی محسن رضایی ، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشستی با کهگیلویه و بویراحمدیهای مقیم تهران گفت: جریان مشکوکی در حال کارشکنی و فضا سازی برای شکست مذاکرات ایران و گروه 1+5 است.
وی ضمن تحلیل شرایط داخلی و خارجی اظهار داشت : جریان مشکوکی از سوی یکی دو کشور غربی، اسرائیل و یک کشور در منطقه در حال کارشکنی و فضا سازی برای شکست مذاکرات ایران و گروه 1+5 هستند و امریکا هم به دنبال این است که مسولیت شکست مذاکرات را متوجه ایران کند.
رضایی افزود: تیم مذاکره کننده ایران باید با هوشیاری بیشتری مراقب چنین کارشکنی هایی باشد.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت : تحول در مدیریت اجرایی و تقنینی و قضایی کشور یک امر ضروری است . چراکه بسیاری از امور در سر جای خود نیستند .
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد : شرایط کشور چه در داخل و چه خارج شرایط حساسی است و به همین دلیل نیروهای انقلاب تا آخرین قطره خون پای بیعت با رهبری ایستاده اند .
رضایی در پاسخ به این سوال که آیا در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا می شوید؟ اظهار داشت: انتخابات ریاست جمهوری آینده بسیار مهم است و نسبت به آن نمی توان بی تفاوت بود اما من هنوز تصمیمی در این باره نگرفته ام و اگر تصمیمی بگیرم اعلام خواهم کرد .
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد : همه کاندیداهای احتمالی اصولگرا و ارزشی که از آنها در محافل عمومی نام برده می شود باید در دولت آینده مشارکت داشته باشند تا یک دولت قوی ، کارآمد و ارزشی برای پایان دادن به مشکلات جاری کشور بوجود آید.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام انتخابات ریاست جمهوری آینده را بسیار مهم ارزیابی کرد وبا بیان اینکه نسبت به آن نمی توان بی تفاوت بود درباره کاندیداتوری خود در انتخابات ریاست جمهوری گفت: من هنوز تصمیمی در این باره نگرفته ام و اگر تصمیمی بگیرم اعلام خواهم کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اصلاع رسانی محسن رضایی ، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشستی با کهگیلویه و بویراحمدیهای مقیم تهران گفت: جریان مشکوکی در حال کارشکنی و فضا سازی برای شکست مذاکرات ایران و گروه 1+5 است.
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