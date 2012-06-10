هنوز تصمیمی برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری نگرفته ام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اصلاع رسانی محسن رضایی ، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشستی با کهگیلویه و بویراحمدی‌های مقیم تهران گفت: جریان مشکوکی در حال کارشکنی و فضا سازی برای شکست مذاکرات ایران و گروه 1+5 است.



وی ضمن تحلیل شرایط داخلی و خارجی اظهار داشت : جریان مشکوکی از سوی یکی دو کشور غربی، اسرائیل و یک کشور در منطقه در حال کارشکنی و فضا سازی برای شکست مذاکرات ایران و گروه 1+5 هستند و امریکا هم به دنبال این است که مسولیت شکست مذاکرات را متوجه ایران کند.



رضایی افزود: تیم مذاکره کننده ایران باید با هوشیاری بیشتری مراقب چنین کارشکنی هایی باشد.



وی در بخش دیگری از سخنانش گفت : تحول در مدیریت اجرایی و تقنینی و قضایی کشور یک امر ضروری است . چراکه بسیاری از امور در سر جای خود نیستند .



دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد : شرایط کشور چه در داخل و چه خارج شرایط حساسی است و به همین دلیل نیروهای انقلاب تا آخرین قطره خون پای بیعت با رهبری ایستاده اند .



رضایی در پاسخ به این سوال که آیا در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا می شوید؟ اظهار داشت: انتخابات ریاست جمهوری آینده بسیار مهم است و نسبت به آن نمی توان بی تفاوت بود اما من هنوز تصمیمی در این باره نگرفته ام و اگر تصمیمی بگیرم اعلام خواهم کرد .



دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد : همه کاندیداهای احتمالی اصولگرا و ارزشی که از آنها در محافل عمومی نام برده می شود باید در دولت آینده مشارکت داشته باشند تا یک دولت قوی ، کارآمد و ارزشی برای پایان دادن به مشکلات جاری کشور بوجود آید.