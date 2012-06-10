2 میلیارد تومان برای تجهیز مساجد اختصاص یافت/ لزوم تبیین مقررات ساختمانی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا بصیری پور ظهر یکشنبه در نطق پیش از دستور جلسه علنی شورای اسلامی اظهار کرد: تاکنون 400 مسجد با 5 میلیارد تومان بودجه فرهنگی در سال جاری تجهیز شده است.

وی با اشاره به تخلفات ساختمانی و طبقات مازاد بیان کرد: اینکه گفته می شود 98 درصد مردم این شهر تخلف ساختمانی انجام می دهند را قبول نداریم، من معتقدم به مردم ظلم می شود زیرا در راستای انجام نشدن تخلفات ساختمانی، باید موازین و مقررات به درستی برای مردم تبیین شود.

وی افزود: موازین و مقرارت ساختمانی و تخلفات مربوط به این حوزه باید بر اساس طرح جامع و تفضیلی، ضوابط برای مردم تعریف شود.

نبود توزان فضای سبز میان نقاط برخوردار و کم برخوردار

وی با بیان اینکه پرداختن به بحث های فرهنگی در کمیسیون فرهنگی شهرداری به خوبی انجام می شود، گفت: در خصوص فضای سبز و تنظیف شهر نسبت به گذشته خوب عمل شده اما هنوز میان طبقات برخوردار و کم برخوردار در این زمینه توازن برقرار نشده است.

وی با اشاره به نیمه شعبان و عید غدیر بیان کرد: نیمه شعبان و عید غدیر در پیش است و امیدواریم همانند سال گذشته نسبت به این اعیاد کوتاهی صورت نگیرد چرا که باید همان طور که در نورزو با المان ها فضای و سیمای شهر آراسته شده بود در دو عید بزرگ نیمه شعبان و غدیر نیز اقداماتی صورت گیرد.

بصیری پور تصریح کرد: برخی در ایام نوروز مطرح می کردند که مبالغ بسیاری صرف المان ها و زیبا سازی شهر شده اما برخی نیز مبلغ 800 تا یک میلیارد تومان را مطرح کردند که اگر چنین رقمی باشد قابل توجیه است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به روزنامه شهرآرا نیز بیان کرد: در این روزنامه باید محوریت شهر مشهد در دستور کار قرار بگیرد و خبرنگاران آن باید این کلان شهر مذهبی جهان را به دنیا بشناسانند.

وی در خصوص برگزاری برخی از کنفرانس ها توسط شهرداری بیان کرد: متاسفانه در برخی از کنفرانس ها تنها اسراف صورت می گیرد و در آنجا برخی از دانشجویان با انحراف فکری خود به اینکه مشهد شهر غمگینی است اشاره کرده و انتقاد می کنند که دراین راستا به نظر می رسد باید برخوردهای صورت گیرد.