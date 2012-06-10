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۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۱۸

حسینی به مهر خبر داد:

مسجد امام محمد باقر (ع) در هیرمند راه اندازی شد

مسجد امام محمد باقر (ع) در هیرمند راه اندازی شد

هیرمند - خبرگزاری مهر: رابط مجمع خیرین در سیستان گفت: به همت مجمع خیرین کشور، مسجد امام محمد باقر (ع) در روستای سراوانی شهرستان هیرمند راه اندازی شد.

سید مرتضی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: توسط مجمع خیرین کشور یک باب مسجد در روستای سراوانی بخش قرقری شهرستان هیرمند با اعتباری بالغ بر 300 میلیون ریال به بهره‌ برداری رسید.

وی گفت: تاکنون شش باب مسجد دیگر نیز در این شهرستان توسط مجمع خیرین ساخته شده است.

وی هزینه ساخت و احداث هر مسجد را 300 میلیون ریال عنوان کرد.

رابط مجمع خیرین کشور در سیستان بیان داشت: این مجمع در نظر دارد با همکاری دانشکده علوم پزشکی زابل، ساخت و احداث یک باب درمانگاه را در یکی از روستاهای شهرستان هیرمند نیز آغاز کند.

کد مطلب 1622965

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