مسجد امام محمد باقر (ع) در هیرمند راه اندازی شد

سید مرتضی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: توسط مجمع خیرین کشور یک باب مسجد در روستای سراوانی بخش قرقری شهرستان هیرمند با اعتباری بالغ بر 300 میلیون ریال به بهره برداری رسید.
وی گفت: تاکنون شش باب مسجد دیگر نیز در این شهرستان توسط مجمع خیرین ساخته شده است.
وی هزینه ساخت و احداث هر مسجد را 300 میلیون ریال عنوان کرد.
رابط مجمع خیرین کشور در سیستان بیان داشت: این مجمع در نظر دارد با همکاری دانشکده علوم پزشکی زابل، ساخت و احداث یک باب درمانگاه را در یکی از روستاهای شهرستان هیرمند نیز آغاز کند.
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