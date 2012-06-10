شبکه آبرسانی دستجرد فرسوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس شورای اسلامی شهر دستجرد در خصوص آب این شهر گفت: با توجه به نزدیک بودن فصل گرما و شروع تعطیلات تابستان و نیز افزایش جمعیت در شهر و با توجه به پایین رفتن سطح آب سفره های زیر زمینی به منظور استفاده بهنیه از آب نیاز به برنامه ریزی و مدیریت جدی در این خصوص است.



محمدحسین محمدمیرزایی با اشاره به فرسوده بودن شبکه آبرسانی شهر دستجرد افزود: بیش از 50 سال از لوله کشی شهر می‌گذرد که با گذشت این مدت لوله ها و اتصالات شبکه فرسوده شده و نیاز به یک اعتبار برای ترمیم و بهسازی آن است.



وی در خصوص ممنوعیت حفر چاه در شهر دستجرد اظهار داشت: شهرداری دستجرد با داشتن حداقل 26 هزار متر مربع فضای سبز در فصل آبیاری نیاز به بیش از هشت لیتر آب در ثانیه دارد و با توجه به ممنوعیت حفر چاه در منطقه از مسئولان انتظار می‌رود تمهیدات قانونی لازم جهت حفر یک چاه بمنظور آبیاری فضای سبز شهر را صورت دهند.



عضو شورای اسلامی استان قم در ادامه با اشاره به کمبود آب در بخش کشاورزی افزود: با توجه به اینکه چند سالی است در منطقه خشکسالی حاکم است و کشاورزان علاوه بر مشکل کمبود آب سرمازدگی را نیز تحمل می‌کنند نیاز به یک تأسیسات برای ذخیره آب( مخزن بتنی ) برای تأمین آب مورد نیاز کشاورزان در شهر حس می‌شود.



تمهیدات ویژه ترافیکی برای برگزاری باشکوه جشن‌های نیمه شعبان



سومین جلسه شورای ترافیک استان در سال جاری با حضور مدیران کل دستگاه های مرتبط و به ریاست معاون امور عمرانی استانداری تشکیل شد.



در این جلسه مهندس معاون امور عمرانی طی سخنانی با اشاره به فرا رسیدن شعبان المعظم و میلاد پر خیر و برکت حضرت ولی عصر(عج) ، از اقدامات ویژه ترافیکی در بخش درون شهری، اطراف مسجد مقدس جمکران و برون شهری در حوزه استان قم خبر داد و گفت: این اقدامات از 48 ساعت پیش از روز میلاد آغاز و تا پایان روز جمعه ادامه خواهد داشت.



جواد دلاوری از آماده سازی کلیه پارکسوارها و معابر شهری برای دسترسی آسان نمازگزاران به مسجد مقدس جمکران خبر داد و افزود: نقشه ویژه ترافیکی هسته مرکزی شهر و مسجد جمکران از طریق رسانه های گروهی به اطلاع هم میهنان عزیز خواهد رسید.



وی در بخش دیگری از سخنان خود کسب رتبه سوم کشوری در کاهش تلفات تصادفات در سال 90 را یادآور شد و گفت: در این سال نسبت به مدت مشابه در سال 89 کاهش 7/25 درصدی در تلفات تصادفات برون و درون شهری در کل حوزه استان داشته ایم که این امر مرهون تلاش و زحمات شبانه روزی پلیس راهور و نیروهای امدادی استان است.



رئیس شورای هماهنگی ترافیک استان قم بر ضرورت ساماندهی خودروهای مسافربری در میدان 72 تن تاکید کرد و بیان داشت: با تکمیل تقاطع سه سطحه این میدان محل استقرار کلیه خودروهای مسافری ساماندهی خواهد شد.



در این جلسه طرح ایمن سازی ورودی و خروجی دسترسی های محلی منشعب از میدان ولی عصر(عج) به تصویب رسید.



برگزاری همایش دوچرخه سواری به مناسبت هفته محیط زیست در قم



همایش دوچرخه سواری توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم و با مشارکت هیئت دوچرخه سواری استان قم برگزار شد.



مدیرکل حفاظت محیط زیست استان در حاشیه این برنامه، هدف از اجرای همایش را ترویج فرهنگ استفاده از وسایل نقلیه پاک نظیر دوچرخه عنوان کرد.



وی همچنین عنوان کرد: امروزه یکی از بهترین را هکارهای کاهش ترافیک و آلودگی های زیست محیطی ناشی از آن در کلانشهرها استفاده از وسایل نقلیه پاک نظیر دوچرخه است که علاوه بر آن باعث افزایش شادابی و نشاط در و به دنبال آن فضای خلاقیت و نوآوری را ایجاد می نماید.



در پایان همایش به شرکت کنندگان در همایش جوائزی به رسم یاد بود اهدا شد.