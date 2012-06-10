حوادث طبیعی 1294 میلیارد تومان به استان قزوین خسارت زد

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد آهنی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان در استانداری قزوین گفت: با برگزاری کارگاه های آموزشی و تامین تجهیزات مورد نیاز تلاش کرده ایم تا با ارتقای کیفی نیروهای عضو ستاد حوادث غیرمترقبه استان، به کاهش خسارات احتمالی کمک کنیم.



وی افزود: در شش سال گذشته بیش از 22 میلیارد و 500 میلیون تومان تجهیزات امداد و نجات شامل: آمبولانس، موتورسیکلت، لودر، گریدر، بلدوزر و پل های شناور برای ستاد خریداری شده است که این تجهیزات نقش مهمی در تقویت توان نیروهای امدادی داشته است.

آهنی بیان کرد: سیاست تکمیل تجهیزات مدیرت بحران استان امسال نیز تداوم خواهد داشت و درصددیم با تقویت بنیه علمی و تجهیزاتی نیروها کاری کنیم تا نیروها بتوانند بخوبی در مواقع بروز حوادث غیرمترقبه وارد عملیات شوند و از خسارات آن بکاهند.



مدیرکل مدیریت بحران استانداری قزوین تصریح کرد: اگر سیستم مجهز و آماده و نیروها چابک و آموزش دیده باشند می توان امیدوار بود در زمان بروز حوادث طبیعی موفق عمل کرد و خسارات را کاهش داد.



کارگاه آموزشی مدیریت بحران برگزار می شود



وی از برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت بحران در استان خبرداد و اظهارداشت: کارگاه آموزشی ستاد مدیریت بحران از روز سه شنبه تا پنجشنبه هفته جاری در مرکز تحقیقات آموزش جهاد کشاورزی با حضور 160 نفر از اعضاء ستاد و مدیران بخشها برگزار می شود و شرکت کنندگان با مسائل مربوط به مقابله با سرمازدگی، یخبندان، زلزله و سایر موضوعات آشنا می شوند.



آهنی یادآورشد: برگزاری مانورهای مدیریت بحران و نیز دروه های آموزشی می تواند ما را با نقاط قوت و ضعف ستاد آشنا کرده و به تقویت برنامه ها کمک کند.

مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین یادآورشد: سال گذشته از طریق ستاد بیش از 50 ساعت آموزش برای نیروها برگزار شد و امسال نیز 50 ساعت دوره تخصصی برای نیروها پیش بینی شده است.



وی افزود: در سال 89 مبلغ 12 میلیارد تومان و سال گذشته چهار میلیارد و 500 میلیون تومان به مدیریت بحران استانداری اختصاص یافت و در بخش های مختلف هزینه شد.



32 حادثه کشور را تهدید می کند



آهنی گفت: بیش از 32 حادثه مختلف کشور را تهدید می کند که در استان قزوین نیز با 25 نوع حادثه مواجهیم که بیشترین خسارات از سرمازدگی بوده است.



مدیرکل مدیریت بحران استانداری قزوین تصریح کرد: در طول 10 سال گذشته در استان قزوین تاکنون سرمازدگی 634 میلیارد تومان، خشکسالی 275 میلیارد تومان، بارندگی و سیل 110 میلیارد تومان و زلزله در بخش عمومی و کشاورزی 104 میلیارد تومان خسارت وارد کرده است.



وی تعداد کشته های ناشی از حوادث در سا لهای گذشته را 10 نفر اعلام کرد و افزود: سرمازدگی، خشکسالی، بارندگی شدید بیشترین حوادث استان را تشکیل می دهد.



آهنی از افتتاح سالن کنترل حوادث استان با حضور رئیس ستاد مدیریت بحران کشور خبرداد و اظهارداشت: این سالن که از مجهزترین سالن های مدیریت بحران کشور است با داشتن مرکز لرزه نگاری، قادر است اطلاعات جامع در خصوص وقوع زلزله، شناسایی کانون زلزله، ترافیک جاده ای، ریزگردها، هواشناسی، محیط زیست و اطلاعات مربوط به حوادث غیرمترقبه را در اختیار مدیران قرار دهد تا در مدیریت بحران کمک موثری باشد.



این مسئول یادآورشد: این سالن با 600 میلیون تومان اعتبار راه اندازی شده و در هفته جاری با حضور مسئولان کشوری افتتاح می شود.



232 پروژه بانک جهانی در استان اجرا شد



آهنی بیان کرد: در استان قزوین 232 پروژه بانک جهانی با 49 میلیارد تومان اعتبار اجرا شد و به پایان رسید که احداث 40 کیلومتر جاده دوبانده از سه راهی رحیم آباد تا آبگرم و آبگرم تا آوج، طرح تغذیه مصنوعی، آبیاری مدرن باغات سنتی، خرید 14 دستگاه آمبولانس، از مهمترین طرحهای اجرا شده است.