تاکید بر حل مشکلات انتقال کارخانه سیمان شیراز به خرامه

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار خرامه خواستار حل مشکلات انتقال کارخانه سیمان شیراز به خرامه شد.

داریوش دهقان در در این باره اظهارداشت: احداث کارخانه سیمان در شهرستان خرامه اثر گذاری خوبی بر این منطقه خواهد گذاشت.

وی گفت: مردم خواهان تسریع در روند انتقال کارخانه وجذب نیروهای بومی در قسمتهای مختلف این کارخانه در شهرستان هستند.

فرماندار خرامه افزود: انتقال کارخانه سیمان شیراز به شهرستان خرامه و راه اندازی این کارخانه نقش مهمی در اشتغالزایی پایدار و تولید و تامین مصالح ساختمانی ارزانتر برای مردم این شهرستان محروم دارد.

دهقان بیان کرد: با توجه به وضعیت خشکسالی این شهرستان و زیان هایی که به تبع آن به کشاورزان این منطقه وارد شده حرکت به سمت صنعتی شدن دراین شهرستان را باید تقویت کنیم.

وی یادآور شد: امیدواریم بزودی شاهد عملیات اجرایی انتقال کارخانه سیمان به شهرستان در آینده نزدیک باشیم.

در ادامه اسداله نیک فرد مدیر عامل کارخانه سیمان فارس گفت: مشکلات انتقال کارخانه در شهر شیراز با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر شیراز واستانداری فارس بررسی شده است.

وی ضمن تشریح نحوه و میزان فعالیت کارخانه گفت: موضوع تسهیلات کارخانه نیز در حال پیگیری است که به زودی محقق خواهد شد.

برای رفع موانع و مشکلات انتقال کارخانه سیمان فارس به خرامه، جلسه ای با حضور داریوش دهقان فرماندار خرامه، محمود کمالی معاون مدیر کل دفتر امور شهری و شورای اسلامی استانداری فارس، مهدی کشاورز مشاور عالی فرماندار خرامه، اسداله نیک فرمدیر عامل شرکت سیمان فارس، کرم الله رنجبر بخشدار کربال در دفتر امور شهری و شورا های اسلامی استانداری فارس برگزار شد.

برگزاری سه آزمون مهم آموزشی در حوزه گردشگری فارس

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی فارس از برگزاری سه آزمون مهم آموزشی در حوزه گردشگری استان فارس خبر داد.

مهران سوخکیان گفت: هرساله در استان شاهد برگزاری آزمون های گوناگونی در شاخه های مختلف گردشگری استان هستیم که دانشجویانی که این دوره ها را با موفقیت پشت سر می گذارند پس از قبولی در این آزمون ها موفق به دریافت گواهینامه از سوی اداره کل میراث فرهنگی می شوند.

سوخکیان با اشاره به برگزاری این آزمونها تحت نظارت این اداره کل افزود: در این راستا امسال در تاریخ 19 خردادماه شاهد برگزاری سه دوره تخصصی در حوزه گردشگری بودیم که در نوع خود مهم است.

وی گفت: در مجموه تعداد 286 دانشجو در این آزمونها شرکت کردند که تعداد 145 نفر در بیست و سومین آزمون جامع راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی، تعداد139 نفر در بیست و دومین آزمون جامع مدیران فنی بند"ب" و دو نفر در دوره راهنمایان طبیعت گردی شرکت کردند.