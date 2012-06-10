به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه اتحادیه صنف نانوایان استان آمده است: براساس تصمیمات متخذه در جلسه کارگروه آرد و نان استانداری مازندران مورخ (18/3/1391) نرخ انواع نان که با تایید استاندار محترم مازندران رسیده به شرح ذیل جهت اقدام و نظارت اعلام می‌شود.



قیمت انواع نان با آرد 18 درصد

نان بربری با وزن چانه خمیر 430 گرم و قیمت نان 3500 ریال



نان لواش به وزن چانه خمیر 180 گرم و قیمت نان 1500 ریال



نان سنگگ به وزن چانه خمیر 450گرم(وزن نان) به قیمت 5000 ریال



نان تافتون به وزن چانه خمیر 340 گرم به قیمت 3000 ریال



نان سنگگ تونلی یک کیلوگرم نان به قیمت 8000 ریال



نانوایان باید رعایت کلیه ضوابط و مقررات حاکم بر تولید و توزیع نان از جمله عدم کم فروشی و گرانفروشی، پخت مناسب و کیفی نان، رعایت اصول کامل بهداشتی، احترام به مشتریان و رعایت اخلاق اسلامی و حرفه ای کما فی السابق به عنوان قشر زحمتکش جامعه همکاری لازم را با اهداف و سیاست های عالیه نظام جمهوری اسلامی ایران اصلاح و استقرار مناسب نظام اقتصادی کشور به عمل آورند.

در صورت هرگونه تخلف و یا شکایات مراتب را به واحد بازرسی و نظارت اداره بازرگانی به شماره 124 و یا اتحادیه نانوایان شهرستان آمل به شماره 2280422 اعلام کنند.