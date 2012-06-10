حمایت از تولید داخلی نیازمند رفع موانع است

به گزارش خبرنگار مهر، نیما بیرودیان ظهر یکشنبه در جمع مسئولان واحدهای صنعتی گرگان افزود: در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی همه تلاش و هم و غم مدیران، حمایت از تولید داخلی است.

به گفته وی عزم مسئولان استان برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی جدی است و انتظار است در سالجاری، تحولات خوبی در زمینه محصولات داخلی ایجاد شود.



وی افزود: برخی از مشکلات و موانع پیش روی صنعتگران نیاز به طرح در سطوح بالاتر دارد که در این زمینه انتظار می رود مجمع نمایندگان استان نیز در این مسیر تلاش خود را به کار گیرند.



فرماندار گرگان نیز در این نشست با اشاره به منویات مقام معظم رهبری گفت: در سالجاری که به نام تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی مزین شده است، افق دید بلند و تسلط رهبر معظم انقلاب را در حوزه کار و تلاش نیان می دهد.



جعفر گرزین ادامه داد: ارج نهادن به مقام کارگران و تولید گران داخلی منوط به کار بیشتر و استقلال اقتصادی است درحالیکه هدف دولت های استعماری از نزدیک شدن به جوامع دیگر ، بهر ه برداری از منابع و امکانات اقتصادی آنهاست.



وی افزود: استکبار جهانی سعی در تسخیر بازار و انگیزه های مصرفی کشورهای جهان دارد تا بتواند تولیدات و کالاهای صنعتی و مصرفی خود را وارد بازار تمامی کشور ها کرده و از این طریق سود و منفعت خود را افزایش دهد.



وی بیان داشت : این نشست به منظور تحقق شعار سال و شناسایی آسیب ها ، فرصت ها و چالشهای صنعتگران و سرمایه گذاران برنامه ریزی شده تا بتوانی با حمایت از این قشر تولید و صنعت را تقویت کرد.



وی گفت: با توجه به شرایط تحریم ها، باید در بعضی از قوانین در امور بانکی، سرمایه در گردش ، در صد اقساط و همچنین حمایت از صنعتگران و تولید کنندگان تجدید نظر صورت پذیرد.



فرماندار گرگان اضافه کرد : در این استان باید شرایطی ایجاد شود که هم مردم و هم دستگاههای اجرایی استان از محصولات تولیدی داخل استان استفاده کنند.



در این نشست مسائل و مشکلات زیر ساختی در رابطه با گاز ، مخابرات ، شورای حل اختلاف ، مشکل تأمین اجتماعی ، مالیات، مدییت آبهای سطحی ، بهداشت و اورژانس ، خانه بهداشت کارگری مطرح و در دستور پیگیری قرار گرفت.