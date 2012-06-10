به گزارش خبرگزاری مهر، یک گروه ازدانشمندان آمریکایی با دیدار از موزه های سراسر جهان تصاویری از تمام گونه های شناخته شده مورچه تهیه می کنند. آنها از تکنیکی استفاده می کنند که این امکان را فراهم می کند که از جزئیات میکروسکوپی- کالبدی جسم حشرات عکس بگیرند.

هدف از این اقدام فراهم کردن یک کاتولوگ آنلاین به نام "انت وب" است که ابزار منحصر به فردی برای دانشمندانی تلقی می شود که درباره این حشرات مطالعه می کنند.

این کاتولوگ آنلاین برای هرکس که از اینترنت استفاده می کند این امکان را فراهم می کند که تصاویر دارای جزئیاتی از دنیای مورچگان را مشاهده کند.

برین فیشر از آکادمی علوم کالیفرنیا که ریاست این تحقیق را برعهده دارد در کنار همکاران خود تور جهانی مورچه را از موزه تاریخ طبیعی لندن آغاز کرده اند.

این گروه از این تکنیک تصویر برداری برای گرفتن تصویر مجموعه های مورچه در آمریکا استفاده کرده و تاکنون 8 هزار تصویر از گونه های مورچه به دست آورده اند.

این درحالی است که گونه های مورچه ها حدود 15 هزارگونه هستند که به طور رسمی در منابع علمی مورد اشاره قرار گرفته اند اما گونه های مورچه در کل 30 هزار گونه تخمین زده شده اند.

هرگونه دارای اسم و توصیف خاص خود است و یک مورچه مرجعی برای شکل ظاهری این گونه محسوب می شود.

دکتر فیشر و گروه وی در نظر دارد از هرکدام از این گونه ها عکس بگیرند.

وی اظهار داشت: هدف ما گرفتن 10 هزار عکس در سال است، پس از اینکه این پایگاه داده ها کامل شد تصاویری از طبقات مختلف مورچه ای چون ملکه ها، سربازها، کارگران و دو جنس مختلف در آن مشاهده می شود.

این گروه از دانشمندان برای رسیدن به هدف خود باید موزه هایی را پیدا کنند که دارای کاملترین مجموعه های مورچه ای است و گفته می شود که موزه تاریخ طبیعی لندن یکی از موزه هایی است که این گروه پس از موزه های آمریکا آن را مدنظر قرار داده اند.

دکتر فیشر اظهار داشت که این موزه دارای یکی از بهترین مجموعه های مورچه ای در جهان است که در آن 6 هزار گونه مورچه به نمایش گذاشته شده است.

این گروه تحقیقاتی ابراز امیدواری کرده است که بتواند با این تکنیک دنیای مورچه ها را از گنجه های موزه ها بیرون بکشد تا نه تنها برای محققانی که حشرات را مطالعه می کنند بلکه برای تمام افرادی که به سرنوشت مورچه ها علاقمند هستند در دسترس قرار گیرد.

فیشر یادآور شد: تحقق این پروژه به این معنا است که همه در هر کجا و هر زمانی می توانند به گونه هایی که ما آنها را در موزه های خود پنهان کرده ایم دسترسی داشته باشند.