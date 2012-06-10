رشد کشاورزی مصداق بارز حمایت از تولید ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مصطفی علما صبح یکشنبه در نشست با مدیران جهاد کشاورزی استان کرمانشاه به پتانسیل بالای استان در زمینه تولید محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: تولید محصولات کشاورزی از مصادیق تولید ملی است و با توجه به شعار امسال مبنی بر حمایت از تولید ملی، قطعا توجه بیشتر مسئولان و کشاورزان بر تحقق خواسته‌های مقام معظم رهبری کمک شایانی خواهد کرد.

وی به تاکیدات مقام معظم رهبری در سفر به استان کرمانشاه اشاره کرد و افزود: رشد علمی کشاورزی استان از خواسته‌های معظم‌ له در سفر به این دیار بود.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه با دعوت از کشاورزان برای به کارگیری شیوه‌های جدید، تصریح کرد: استفاده از شیوه‌های سنتی کشاورزی نتیجه مطلوبی به دنبال ندارد.

امام جمعه کرمانشاه از ارگان‌های دولتی خواست؛ تسهیلات مناسب و ادوات نوین کشاورزی را در اختیار کشاورزان قرار دهند.

علما در پایان گفت: کشت محصولات سودآور مانند زعفران نیز مد نظر کشاورزان قرار گیرد و تنها به تولید محصولاتی مثل گندم اکتفا نشود.

گفتنی است، این نشست به مناسبت آغاز هفته جهاد کشاورزی برگزار شد.