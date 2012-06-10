به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد غفاری صبح یکشنبه در نشست هفتگی حوزه سیاسی امنیتی استانداری خراسان رضوی در هتل نور مشهد محل اسکان مددجویان زائر بهزیستی با اشاره به اینکه اغلب مسئولان انقلابی، خودشان شرایط این مددجویان را در دوره‌ای از زندگی داشته و این شوق و اشتیاق را برای زیارت امام رضا (ع) را به خوبی درک می‌کنند افزود: اگر این عمل با اخلاص همراه باشد نتایج و ثمراتی برای مدیران بهزیستی و مدیران خیرخواه استان دارد که از درک آن قاصریم.

وی خطاب به کسانی که وی آنها را مسئولین غافل خواند گفت: خوب است این عمل، مسئولان غفلت‌زده را از خواب بیدار کند تا بیشتر به فکر خدمت به محرومین باشند.

معاون استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: آنهایی که از بیت المال برای رفاه متمولین و بر علیه اهداف فرهنگی نظام و علیه فرهنگ امام رضا(ع) هزینه می‌کنند بیدار شوند و به مردم زیادی که در جامعه هستند و به نان شب خود محتاج هستند توجه کنند.

پیش از نشست تخصصی حوزه سیاسی امنیتی استانداری خراسان رضوی، مدیران این حوزه از روند اجرای برنامه مهر هشتم بازدید و با مددجویان به گفتگو پرداختند.

مدیر کل بهزیستی نیز در جمع مدیران استانداری گفت: خوشحالیم که پذیرای بهترین بندگان خدا هستیم و مهمانان خاص امام رضا(ع) را میزبانی می‌کنیم.

تهمینه شکیب افزود: در دو ماه اردیبهشت و خردادماه که اعزام ده هزار مددجو از سراسر کشور به مشهد در دست اجراست در کنار شرایط خوب سفر و رضایت قلبی مددجویان عزیز، ده‌ها هزار ساعت کار فرهنگی شامل آداب زیارت، نماز، احکام، عبادات و مطالب مربوط به فرهنگ حجاب و عفاف برای مددجویان انجام شده است.

وی گفت: امام رضا(ع) برای انجام این طرح بزرگ، ما را کمک کرده و اطمینان داریم که این کمک در سال‌های آینده نیز ادامه می‌یابد تا بتوانیم مأموریت خدمت به مددجویان را با توفیق کامل به پایان ببریم.