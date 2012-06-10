  1. استانها
  2. مازندران
۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۲۴

یگانگی به مهر گفت:

قائم شهر میزبان نخستین همایش ماشین های کلاسیک مازندران شد

قائم شهر میزبان نخستین همایش ماشین های کلاسیک مازندران شد

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت اتومبیلرانی و موتورسواری مازندران گفت: نخستین همایش ماشینهای کلاسیک مازندران با حضور بیش از 120 خودرود قدیمی هفته اول تیرماه در قائم شهر برگزار می شود.

علی یگانگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این همایش ، دارندگان خودروهای کلاسیک شهرهای مازندران، ماشین های قدیمی خود را برای بازدیدکنندگان به نمایش خواهند گذاشت.

وی  به اعزام تیم رالی مازندران به رقابت های قهرمانی کشور اشاره کرد و گفت: در این مسابقات که به میزبانی سمنان برگزار می شود، تیم شش نفره مازندران برای کسب عنوان قهرمانی شرکت خواهد کرد.

رئیس هیئت اتومبیلرانی و موتورسواری مازندران  افزود: مازندران، استانی مستعد و دارای سابقه پر افتخار در موتورسواری و اتومبیلرانی بوده و لازمه تداوم موفقیت های ورزشکاران این رشته ها، احداث پیست استاندارد اتومبیلرانی و موتورسنگین در استان است.

وی افزود: مازندران بیش از 500 ورزشکار فعال در رشته های اتومبیلرانی و موتورسواری دارد که در صورت رفع مشکلات مربوط به کمبود پیست استاندارد ، زمینه جذب علاقه مندان بیشتر در این رشته ها فراهم خواهد شد.

کد مطلب 1622976

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها