قائم شهر میزبان نخستین همایش ماشین های کلاسیک مازندران شد

علی یگانگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این همایش ، دارندگان خودروهای کلاسیک شهرهای مازندران، ماشین های قدیمی خود را برای بازدیدکنندگان به نمایش خواهند گذاشت.

وی به اعزام تیم رالی مازندران به رقابت های قهرمانی کشور اشاره کرد و گفت: در این مسابقات که به میزبانی سمنان برگزار می شود، تیم شش نفره مازندران برای کسب عنوان قهرمانی شرکت خواهد کرد.

رئیس هیئت اتومبیلرانی و موتورسواری مازندران افزود: مازندران، استانی مستعد و دارای سابقه پر افتخار در موتورسواری و اتومبیلرانی بوده و لازمه تداوم موفقیت های ورزشکاران این رشته ها، احداث پیست استاندارد اتومبیلرانی و موتورسنگین در استان است.

وی افزود: مازندران بیش از 500 ورزشکار فعال در رشته های اتومبیلرانی و موتورسواری دارد که در صورت رفع مشکلات مربوط به کمبود پیست استاندارد ، زمینه جذب علاقه مندان بیشتر در این رشته ها فراهم خواهد شد.