تدوین سند راهبردی فناوی اطلاعات اولین مرحله برای توسعه فناوری اطلاعات است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر جمالی ظهر یکشنبه در آیین رونمایی از سند راهبردی فناوری اطلاعات در شرکت برق جنوب استان کرمان گفت: شرکت برق جنوب استان کرمان اولین شرکتی است که در کل کشور اقدام به تدوین این سند کرده است.

وی با بیان این که این سند بر اساس توانمندی علمی، مالی، نیروی انسانی و امکانات موجود تدوین شده است، افزود: این سند راهبردی از سرمایه گذاری ها و اقدامات موازی جلوگیری می کند.

جمالی که خود مجری تدوین این سند بوده است، برنامه های راهبردی و معماری فناوری اطلاعات را دو عنصر مهم از اجزای این سند عنوان کرد و بیان داشت: در برنامه های راهبردی، هدفگذاری های لازم انجام شده و در معماری فناوری اطلاعات نیز نقشه ای که ابعاد مختلف فناوری را مشخص می کند، طراحی شده است.

وی شناخت وضعیت موجود، تدوین وضعیت مطلوب با بررسی فعالیت شرکتهای برق سایر کشورها و تدوین برنامه عملیاتی توسعه فناوری اطلاعات را از جمله مراحل تدوین این سند برشمرد و گفت: برنامه راهبردی فناوری اطلاعات شرکت شامل چشم انداز، اهداف، ماموریت، راهبرد و تصویر و جایگاه ایده آل IT در کشور و همچنین معماری کسب وکار شرکت، معماری سیستم های اطلاعاتی، معماری فنی و برنامه عملیاتی از جمله خروجی های این سند بوده است.

وی در ادامه سخنان خود، مراحل تدوین برنامه های راهبردی فناوری اطلاعات را برشمرد.

جلالی همچنین اظهار داشت: شرکت برق جنوب استان کرمان یک سری نقاط قوت برای اجرایی کردن این سند دارد.

این عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران وجود دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات، ایجاد شبکه VPN و کاهش مراجعات ارباب رجوع ومدیران ادارات شهرستان به مرکز را از جمله نقاط قوت این شرکت دانست و بیان داشت: حمایت مدیریت ارشد شرکت برق جنوب استان کرمان از توسعه فناوری اطلاعات در این شرکت با وجود مشکلات عدیده بودجه ای یکی از فرصت های بسیار مناسب برای تدوین و اجرای این پروژه IT بوده است.

جلالی تصریح کرد: این سند از لحاظ محتوایی جزو برترین پروژه های کشور محسوب می شود.

وی گفت: تدوین این سند اولین گام برای توسعه فناوری اطلاعات در این شرکت بوده و بخش اعظم کار مربوط به اجرای آن است که همه اعضای شرکت وکارکنان باید در این خصوص نهایت تلاش و جدیت را به کار گیرند.