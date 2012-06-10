پرورش شیرمردان دفاع مقدس فتح الفتوح انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی ظهر یکشنبه در هشتمین همایش رهروان شهدای مناطق عملیاتی کردستان، چناره و مریوان گفت: پرورش شیر مردان عرصه های دفاع مقدس، فتح الفتوح امام (ره) و انقلاب اسلامی است.



وی شهدا را ستارگان پرفروغ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد و گفت: رزمندگان ایرانی چراغی را در جبهه های جنوب و بلندی های کردستان روشن کرده که شعله های آن امروز، روشنی بخش بیداری خواهان مسلمان در منطقه شده است.



طاهایی افزود: امروز بر سر سفره بزرگانی نشسته ایم که با ایثار جان خویش، عزت و سربلندی را برای ما به ارمغان آوردند.



وی آزاد مردان و دلیران جبهه ها را شاگرد و رهرو مکتب حضرت امام خمینی دانست و عنوان داشت: امام (ره) که خود شاگرد مکتب اهل بیت بود با مجاهدت و ایثار در تاریک ترین شب ها نور افشانی می نمود.



استاندار مازندران با اشاره به اینکه شهدا التزام خود به ولایت فقیه را در عمل معنی نمودند، تاکید کرد: امروز همه آحاد جامعه بایست با تبعیت از فرامین رهبر معظم انقلاب در عمل، راه شهیدان را ادامه دهند.



وی وحدت حول محور رهبری را رمز جاودانگی انقلاب اسلامی اعلام کرد و افزود: تا زمانی که نام و یاد و آرمان شهدا در جامعه زنده باشد و تبعیت از ولی فقیه محور امور قرار گیرد، توطئه ها و دسیسه های دشمنان خنثی خواهد شد .



استاندار با ذکر خاطراتی از شهدای کردستان، اعلام کرد: منطقه کردستان خواستگاه شهدای والا مقامی ست که ذکر جان فشانی های آنان همواره زینت بخش محافل یادگاران دفاع مقدس است.