  1. فرهنگ و ادب
۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۲۶

«دایره دیدار» در فرهنگسرای رسانه شعرخوانی می‌کند

«دایره دیدار» در فرهنگسرای رسانه شعرخوانی می‌کند

نخستین نشست از حلقه شعرخوانی «دایره دیدار» در فرهنگسرای رسانه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست‌های شعرخوانی با نام «دایره دیدار» از امروز یکشنبه 21 خرداد در فرهنگسرای رسانه برگزار می‌شود.

در این نشست‌ها که راس ساعت 17 برگزار می‌شود در کنار شعرخوانی شرکت کنندگان در جلسه، به معرفی آثار منتشر شده در حوزه شعر و اهدای کتاب به شرکت کنندگان نیز می‌پردازد.

دیدار با شاعران کشور و شعرخوانی آنها، مرور کوتاه بر مجموعه‌های شعر، آموزش فنون شعر، پخش شعر شاعران غیرتهرانی با صدای آنها، برگزاری کنگره شعر و چاپ آثار برجسته شاعران دایره دیدار از جمله برنامه‌های این گردهمایی هفتگی است.

این برنامه را عباس کریمی اجرا می‌کند.

کد مطلب 1622979

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