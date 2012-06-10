675شغل در بخش کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گرجی پور بعدازظهر یکشنبه درجمع خبرنگاران گفت: از این تعداد 42 طرح افتتاح و بقیه کلنگ زنی می شود.

وی بیان کرد: این طرحها در زمینه های تولیدات گیاهی، دامی، آب و خاک و صنایع و شیلات در سه هزار هکتار از اراضی این استان اجرایی شده است.

گرجی پور عنوان کرد: کلنگ زنی سدهای خاکی "دیلگون" بویراحمد و "پنبه زار" باشت و افتتاح آبیاری تحت فشار "آبلش لنده" در 480هکتار، آبیاری تحت فشار تعاونی 27 گچساران در644 هکتار، مزارع پرورش ماهی "دروهان" ومنطقه "زیلایی" و فاز دوم آبیاری قطره ای "جمال الدین سرفاریاب" در 205 هکتار از مهمترین این طرح هاست.

وی اظهار داشت: برای اجرای این طرحها بالغ بر 50 میلیارد ریال اختصاص داده شده است.

مدیرکل جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد همچنین از افزایش هشت درصدی تولید پشم در سالجاری در استان خبر داد.

وی بیان داشت: امسال 936هزار کیلوگرم پشم از 780 هزار رأس گوسفند در استان تولید شده است.

گرجی پور افزود: پشم تولید شده در استان برای تولید و تهیه دست بافته هایی از جمله قالی، نمد، خورجین، گلیم، جاجیم و گبه به کار برده می شود.

وی بیان کرد: کهگیلویه و بویراحمد در زمینه تولید پشم در کشور رتبه هیجدهم را در اختیار دارد.