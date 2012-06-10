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۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۴۶

کر خواستار شد:

آزادسازی حریم خیابان منتهی به پل آق قلا

آزادسازی حریم خیابان منتهی به پل آق قلا

آق قلا - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان آق قلا از شهردار خواست هرچه سریعتر نسبت به آزادسازی حریم خیابان منتهی به پل دوم آق قلا اقدام کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حاجی گلدی کر ظهر یکشنبه در بازدید از کارگاه پل دوم آق قلا، این بازدید از شهردار آق قلا خواست ضمن مدنظر قرار دادن کیفیت و کمیت آسفالت و دقت در انجام پروژه  نسبت به پاکسازی پیاده روها از علف های هرز و  زیباسازی شهری  و اصلاح روکش آسفالت خیابان روبروی فرمانداری از منابع داخلی شهرداری  اقدام نماید.

واعظی مسئول کارگاه پل دوم آق قلا گفت: در صورت تامین اعتبار مورد نیاز پل دوم آق قلا در دهه فجر امسال آماده بهره برداری خواهد شد.
 
وکیلی شهردار آق قلا در این بازدید گفت : جهت آسفالت این خیابان ها مراحل عقد قرارداد با کارخانه آسفالت انجام شده و در اولین فرصت نسبت به آسفالت این خیابان ها اقدام خواهد شد.
 
جابجایی تیرهای برق خیابان آزادی از جمله درخواست شهردار آق قلا بود که قرار شد با رایزنی واحد عمران فرمانداری این مشکل هرچه سریعتر با همکاری امور توزیع  برق شهرستان برطرف گردد.
 
آق قلا در 15 کیلومتری شمال گرگان واقع شده است.
 
کد مطلب 1622981

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