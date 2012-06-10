مسلمانان بخشی از هویت آلمان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهوری آلمان در گفتوگویی با هفتهنامه "دی سایت" گفته بود که با ارزیابی "کریستیان وولف"، رئیسجمهور پیشین آلمان، مبنی بر اینکه "اسلام بخشی از آلمان است" مشکل دارد و اگر میخواست چنین موضوعی را مطرح کند میگفت که «مسلمانانی که در اینجا زندگی میکنند بخشی از آلمان هستند.»
"گاوک" در همین گفتوگو تاکید میکند که اگر چه نمیتواند اظهارات "وولف" را بدین ترتیب بپذیرد، اما "نیت" رئیسجمهوری پیشین آلمان را قبول دارد. "کریستیان وولف" در سال ۲۰۱۰ با این سخن که "اسلام بخشی از آلمان است" به بحثهای شدیدی در این کشور دامن زد.
"یوآخیم گاوک" که خود کشیشی پروتستان است تاکید میکند که قصد "وولف" این بوده که شهروندان آلمانی چشمان خود را بر روی واقعیت موجود باز کنند و بپذیرند که در این کشور شهروندان مسلمان نیز زندگی میکنند.
رئیسجمهوری آلمان تصریح کرد: پرسش برخی افراد درباره نقش اسلام در اروپا برای وی قابل فهم است و به گفته "گاوک" این افراد از وی میپرسند که «اسلام در کجا بر اروپا تاثیر نهاده است؟ آیا اسلام سبب روشنگری در اروپا شده یا جنبش اصلاح دینی را رقم زده است؟» و گاوک پاسخ می دهد «من با بیصبری در انتظار بحثهای الهیاتی در اسلام اروپایی هستم.» "اوزدمیر" رهبر حزب سبزهای این کشور در انتقاد خود به "گاوک" اظهار داشت که از دهه ۶۰ مسلمانان برای کار به آلمان مهاجرت کردند و به همراه خود فرهنگ، زبان و همچنین دینشان را به آلمان آوردند.
گفتنی است "ایمان مازیک"، سرپرست شورای مرکزی مسلمانان آلمان، با مواضعی متفاوت از "وزدمیر" از سخنان رئیسجمهوری آلمان استقبال کرد.
وی در گفتوگویی با روزنامه "اوزنابروکر گفت: «رئیسجمهور آلمان از تصورات کنونی فاصله نمیگیرد، بلکه به عنوان یک مجری هوشمند، خواهان بحثی سنجیده در اینباره است و برآشفتگی دوباره درباره این اظهارات جدید تنها سبب اخلال در بحث میشود.»
گفتنی است بسیاری از متفکران اروپایی و آلمانی در این زمینه چهار محور یونانی، رومی، یهودی و مسیحی را پایه سنت فرهنگی و نظری اروپا میدانند و تحولاتی نظیر رنسانس، رفورماسیون (اصلاح دینی)، روشنگری، دمکراسی و حقوقبشر را نیز از جمله دستاوردهای ویژه فرهنگ اروپایی بر اساس این سنت ارزیابی میکنند.
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