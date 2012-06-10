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۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۳۱

صفایی اعلام کرد:

1000 دانشجو در علمی کاربردی خانه کارگری مازندران تحصیل می کنند

1000 دانشجو در علمی کاربردی خانه کارگری مازندران تحصیل می کنند

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس مرکزعلمی کاربردی خانه کارگری مازندران گفت: حدود هزار دانشجو در مرکز علمی کاربردی خانه کارگری استان تحصیل می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صفایی پیش از ظهر یکشنبه در نشست استاندار با تشکل های کارگری افزود: دو دانشگاه در سطح استان به کارگران شاغل در واحدهای تولیدی آموزش تخصصی ارائه می دهند.

صفایی گفت: در حال حاضر این دانشگاه در مقطع کارشناسی و کاردانی واحدهای تولیدی صنعتی و صنفی درهشت شاخه دانشجو می پذیرد.

وی افزود: 80 درصد دانشجویان این دانشگاه شاغل و 20 درصد دیگر فرزندان شاغل خانه کارگری استان هستند.

رئیس مرکز علمی کاربردی خانه کارگری استان افزود: آموزش تاثیر مستقیم و بسزایی در رشد و شکوفایی تولید محصول مناسب در استان و سبب بومی شدن مهارت در استان دارد.

صفایی گفت: دو سایت مجهز به کامپیوترو کارگاه ماشین ابزار، برق، نقشه کشی صنعتی، تعمیر و نگهداری خودرو برای اموزش دانشجویان در استان دایر شد.

کد مطلب 1622984

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