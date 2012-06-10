1000 دانشجو در علمی کاربردی خانه کارگری مازندران تحصیل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صفایی پیش از ظهر یکشنبه در نشست استاندار با تشکل های کارگری افزود: دو دانشگاه در سطح استان به کارگران شاغل در واحدهای تولیدی آموزش تخصصی ارائه می دهند.



صفایی گفت: در حال حاضر این دانشگاه در مقطع کارشناسی و کاردانی واحدهای تولیدی صنعتی و صنفی درهشت شاخه دانشجو می پذیرد.



وی افزود: 80 درصد دانشجویان این دانشگاه شاغل و 20 درصد دیگر فرزندان شاغل خانه کارگری استان هستند.



رئیس مرکز علمی کاربردی خانه کارگری استان افزود: آموزش تاثیر مستقیم و بسزایی در رشد و شکوفایی تولید محصول مناسب در استان و سبب بومی شدن مهارت در استان دارد.

صفایی گفت: دو سایت مجهز به کامپیوترو کارگاه ماشین ابزار، برق، نقشه کشی صنعتی، تعمیر و نگهداری خودرو برای اموزش دانشجویان در استان دایر شد.