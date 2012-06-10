قم در نظافت و تمیزی باید الگوی تمام شهرهای کشور باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دلبری صبح یکشنبه به منظور پیگیری نظافت بهتر شهر و رسیدگی به وضعیت کارگران خدماتی و فضای سبز با پیمانکاران خدمات شهری طرف قرارداد با شهرداری دیدار و گفتگو کرد.



وی در این نشست ضمن تبریک ماه رجب المرجب و عید سعید مبعث و خیر مقدم به پیمانکاران اظهار داشت: شهر قم یک شهر فرا ملی و بین المللی است و زائران زیادی از اقصی نقاط مختلف کشور و حتی جهان وارد شهر قم می شوند و به همین منظور به تمامی پیمانکاران دستور دادند در نظافت شهر دقت بیشتری داشته باشند.



قم شهری بین المللی است



شهردار قم با بیان اینکه وجود بارگاه مطهر حضرت فاطمه معصومه(س)، مسجد مقدس جمکران و حوزه علمیه، شهر قم را تبدیل به یک شهر مهم و بین المللی کرده و از طرفی استان قم به عنوان یک راه مواصلاتی و ارتباطی 17 استان کشور است، گفت: همه این موارد و ویژگی‌ها نشان از اهمیت این شهر دارد و این تاکید و اهمیت وظیفه مسئولان و خدمتگزاران مردم و به ویژه شما پیمانکاران را در مدیریت شهری سنگین‌تر می‌کند.



وی ولایت‌مداری و علاقه شدید مردم قم به اهل بیت عصمت و طهارت را از نکات ویژه و خاص مردم قم برشمرد و در ادامه تصریح کرد: با این اوصاف حفظ حریم حرم حضرت فاطمه معصومه(س) بر ما واجب بوده و باید بنده به عنوان یک مسئول در مجموعه مدیریت شهری و شما پیمانکاران در تمیزی و نظافت شهر عش آل محمد(ص) کوشا باشیم.



دلبری ضمن اشاره به اصل44 قانون اساسی کشور و بهره گیری از منویات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) بر برون سپاری امور خدماتی و واگذاری کارها به بخش خصوصی تاکید کرد و افزود: این اقدام از مدت ها پیش در سراسر کشور شروع شده و ما هم در قم نسبت به انجام بهینه آن اهتمام داریم.



وی با تاکید بر چابک سازی بدنه مدیریت شهری اذعان داشت:ماباید به دنبال کوچک سازی بدنه مدیریت شهری باشیم اما اعتقاد داریم کار باید به کاردان و متخصص واگذار شود و پیمانکاران انتخابی می بایست دارای رزومه و سوابق مهم مدیریتی در امور خدمات شهری باشند.



بازرسی از عملکرد پیمانکاران امور خدماتی به صورت مستمر



شهردار قم افزود: بحث نظارت بر عملکرد پیمانکاران امور خدماتی به صورت مستمر و مداوم توسط بازرسین شهرداری در حال انجام است و قصور به هیچ عنوان پذیرفته نیست و در صورت مشاهده نقصان به هیچ عنوان اغماض نخواهیم کرد.



وی با اشاره به موقعیت حساس و خاص شهر قم تصریح کرد:ارائه خدمات به زائران و مجاورین حرم کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه(س) باید به گونه ای باشد که شهر مقدس قم از نظر زیبایی و نظافت الگوی تمام شهرهای کشور باشد.



دلبری ضمن انتقاد از عملکرد برخی از پیمانکاران که خارج از شهر قم وارد این شهر شده و نظافت شهر را در دست می‌گیرند اظهار داشت: پیمانکاران بدلیل غیربومی بودن و استفاده از نیروی کار غیر بومی گاها به به تعهدات خود به موقع عمل نکرده و خدمات ارائه شده راضی کننده نیست.



شهردار قم ضمن تاکید بر استفاده از نیروی بومی استان در شرکت های پیمانکاری خواستار ارائه برنامه زمانبندی دقیق از سوی پیمانکاران شد و اظهار داشتند پیمانکاران باید عملکرد و صورت وضعیت خود را به صورت ماهانه گزارش نمایند.



در ادامه پیمانکاران خدمات شهری ضمن تقدیر و تشکر از سعه صدر شهردار کلانشهر قم و دستور پرداخت مطالبات به موقع آنها در زمان مقرر نسبت به گزارش عملکرد خود در شهرداری پرداخته و درخواست های خودشان را مطرح کردند.



شایان ذکر است در این جلسه دکتر زاکریان عضو شورای اسلامی شهر، معاون خدمات شهری، شهرداران مناطق و مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند حضور داشتند.