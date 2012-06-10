انتشار کتاب «عیسی در قرآن» و «آخرین پیامبر خدا» در آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر، از عناوین مهم این کتاب می توان به نامهای قرآنی حضرت عیسی (ع)، خبر از آمدن عیسی و مفهوم عیسای قرآنی در ارتباط با دیالوگ مسیحی- اسلامی اشاره کرد.

کتاب «عیسی در قرآن» در 210 صفحه، به زبان آلمانی از سوی «انتشارات بُلاو» در شهرهای کلن، ویمار و وین منتشر شده و به قیمت 50/21 یورو به بازار کتاب کشورهای آلمانی زبان ارائه شده است.

گفتنی است نگارنده در این کتاب طی 12 فصل مسایل مرتبط با حضرت مسیح (ع) را مورد بررسی و پژوهش قرار داده و این امر برای مطالعه ی دین پژوهان و دست اندرکاران دیالوگ میان اسلام و مسیحیت می تواند سودمند باشد و مطالب قابل توجهی را درباره ی نقاط قوت و ضعف دیدگاه های مسیحیان در زمینه های فوق الاشاره در اختیار محققان قرار دهد.

کتاب «آخرین پیام خدا» تألیف «ابوالرضا محمد بن احمد بن رسول» نیز به بازار کتاب کشورهای آلمانی زبان عرضه شد. این کتاب به زبان آلمانی در 331 صفحه از سوی انتشارات کتابخانه ی اسلامی چاپ و منتشر و به بازار کشورهای آلمانی زبان عرضه شده است.



