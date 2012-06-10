هفت هزار بانو عضو خانه کارگر مازندران هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مریم صادقی پیش از ظهر یکشنبه در نشست استاندار با تشکلهای کارگری مازندران اظهار داشت: با تشکیل دفتر حمایت از بانوان شاغل در استان می توان از حقوق این قشر در جامعه دفاع کرد.



وی افزود: بانوان مازنی در واحدهای تولیدی، خدماتی و کارگاههای خانگی تحت عنوان مشاغل خانگی فعالیت می کنند.



صادقی به تعطیلی و استفاده از حداقل ظرفیت های برخی واحدهای تولیدی و صنعتی در استان اشاره کرد و گفت: این اقدام سبب اخراج بانوان شاغل در واحدهای تولیدی که سرپرست خانوار هستند شده است.



مسئول خانه کارگری بانوان استان، برگزاری کلاس های آموزشی، آموزش رایگان قرآن، کامپیوتر، اردوی تفریحی، ارائه آموزش در مراکز علمی کاربردی از جمله فعالیت های این تشکل محسوب می شود.



وی به تصمیم گیری صحیح برای اشتغال این قشر در استان اشاره کرد و گفت: تسهیلات مشاغل خانگی می تواند در اشتغال زایی بانوان در جامعه راهکار مناسبی باشد.