به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسین اژدری ظهر یکشنبه در نشست مطبوعاتی اظهار داشت: طرح نشاط معنوی در تابستان جاری به منظور جذب نسل جوان و نوجوانان موجود در جامعه در سطح بقاع متبرکه موجود در پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی برگزار میشود.
وی ادامه داد: تمام فعالیتهای مجموعه اوقاف و امور خیریه زیر نظر رهبر معظم انقلاب صورت میگیرد و نیروهای فعال در این مجموعه به عنوان سربازان نظام و انقلاب هستند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با اشاره به اینکه طرح نشاط معنوی در سال جاری با حضور چشمگیر افراد مواجه میشود، تاکید کرد: پیشبینیها حاکی از افزایش 100 درصدی شرکتکنندگان موجود در سطح استان اصفهان در طرح نشاط معنوی سال جاری است.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته حدود 9 هزار و 500 نفر در سراسر استان اصفهان در این طرح شرکت کرده بودند، اضافه کرد: طرح نشاط معنوی از حدود سه سال گذشته در امامزادههای اصفهان اجرا شده و با برگزاری این طرح در سطح استان نسل جوان با بقاع متبرکه و ظرفیتهای موجود در این اماکن آشنا میشوند.
اژدری با اشاره به اینکه نماد تهاجمهای فرهنگی در بسیاری از مد ارس و در میان دانشآموزان قابل مشاهده بوده و عدم آشنایی جوانان با معارف دین سبب افزایش این تهاجمها شده، تصریح کرد: ظرفیتهای بسیاری در سطح بقاع متبرکه وجود دارد که با توجه به تهاجم فرهنگی این ظرفیتها باید در اوقات فراغت به نسل جوان جامعه شناسانده شود.
وی با بیان اینکه 702 امامزاده در سطح استان وجود دارد، افزود: تابستان جاری طرح نشاط معنوی در 200 امامزاده موجود در سطح استان اصفهان برای نوجوانان در سنین هشت تا 18 سال اجرا میشود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با اشاره به اینکه برنامه طرح نشاط معنوی نیز از 10 تیر ماه جاری در سراسر استان آغاز میشود و این برنامه تا 25 مرداد ماه جاری در میان متقاضیان شرکت در طرح نشاط معنوی ادامه دارد، بیان داشت: ثبتنام افراد برای حضور در این طرح از 16 خرداد ماه جاری در سراسر استان آغاز شده است و تا سوم تیر ماه جاری نیز ادامه دارد.
وی با بیان اینکه دورههای این طرح در سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه و در سه برنامه تربیتی، ورزشی و اردویی در میان متقاضیان برگزار میشود، گفت: روخوانی قرآن کریم، برگزاری اردوهای معرفتی و برگزاری برنامههای عقیدتی و اعتقادی در راستای آشنایی دانشآموزان با برنامههای معرفتی از جمله مهمترین برنامههای این طرح است.
اژدری با اشاره به اینکه برگزاری طرحهای نشاط معنوی در امامزادهها به تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی کمک میکند و تمام ابعاد مورد نیاز در راستای تبدیل امامزادهها به قطب فرهنگی باید مورد توجه قرار بگیرد، اظهار داشت: برخی از امامزادههای موجود در استان نیز از ظرفیت لازم به منظور اجرای این طرح به صورت کامل برخوردار نیستند که اوقاف اصفهان اردوهای یک روزه را در این امامزادهها برگزار میکند.
وی با بیان اینکه برخی از امامزادههای موجود در سطح استان از ظرفیتهای بسیاری در زمینه اجرای برنامههای فرهنگی، ورزشی و تفریحی برخوردار هستند، تاکید کرد: برخی از دانشآموزانی که در این طرح شرکت میکنند پس مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان از پایان دوره برای آنها کارت افتخاری خادم امامزادهها صادر میشود.
با اشاره به اینکه اوقاف اصفهان سال گذشته در جذب خادم افتخاری برای امامزادهها مقام نخست را در سطح کشور کسب کرده است، تصریح کرد: عدم وجود مسائل دینی و معرفتی در میان دانشآموزان یکی از مهمترین فقدانهای موجود در جامعه امروز است و خادمان افتخاری برای حضور خود در امامزادهها هیچ هزینهای را دریافت نمیکنند.
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