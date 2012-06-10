به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد مهدی عرب انصاری در جلسه کمیسیون دانشجویی استان طی سخنانی با اشاره به تلاش دشمن برای نفوذ در دانشگاهها اظهار داشت: تدارک و اجرای فوق برنامه های موثر و هدفمند، با هدف آگاهی بخشی و تعمیق بنیه های اعتقادی مجموعه استادان و دانشجویان، محیطهای دانشجویی ما را در برابر این خطرات و هجمه های دشمن، مصون نگه خواهد داشت.
وی به سرمایه گذاری سنگین دشمن در فتنه سال 88 و تمرکز آن در دانشگاه ها اشاره و تصریح کرد: فتنه 88 ماحصل همه توان و تجربیات مجموعه دشمنان و معاندان نظام بود که با درایت دیده بان بصیر انقلاب اسلامی و هوشیاری و آگاهی مردم خنثی شد.
معاون استاندار قم همچنین ضرورت تجربه اندوزی و درس آموزی از حوادث و چالش های 33 سال حیات انقلاب اسلامی را یاد آور شد و بر لزوم حفظ هوشیاری و رصد برنامه ها و تحرکات دشمن به ویژه در محیط های علمی تاکید کرد.
وی با اشاره به استقبال چشمگیر دانشجویان استان از مراسم معنوی اعتکاف و سایر برنامه های فرهنگی زیارتی، این مساله را نشانگر قوی بودن اعتقادات دینی قشر دانشجو و حاکم بودن روح ارزشی در فضای علمی استان برشمرد.
حجت الاسلام انصاری لزوم اتخاذ تمهیدات لازم برای اطلاع رسانی و انعکاس گسترده این گونه رویدادهای ارزشمند معنوی را خواستار شد و افزود: در حالی که دشمنان از حوادث جزیی در محیط های دانشگاهی بهره برداری های مختلفی می کنند، بیان این گونه اقدامات ارزشی و مانور بر روی آن ها، می تواند مهم و اثر بخش باشد.
معاون سیاسی امنیتی استانداری قم در پایان با اشاره به نقش کلیدی تشکل های دانشجویی همسو در پیشبرد بهتر امور و خنثی سازی توطئه های دشمن، لزوم همگرایی بیشتر این گونه تشکل های دانشجویی در استان، با هدف هم افزایی و تقویت تعاملات را خواستار شد.
انصاری خواستار شد:
استقبال گسترده دانشجویان از مراسم اعتکاف نشان از حاکمیت روح ارزشی در فضای علمی است
قم - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استاندار قم با اشاره به استقبال گسترده دانشجویان از مراسم معنوی اعتکاف، این موضوع را نشانه حاکم بودن روح ارزشی در فضای علمی استان عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد مهدی عرب انصاری در جلسه کمیسیون دانشجویی استان طی سخنانی با اشاره به تلاش دشمن برای نفوذ در دانشگاهها اظهار داشت: تدارک و اجرای فوق برنامه های موثر و هدفمند، با هدف آگاهی بخشی و تعمیق بنیه های اعتقادی مجموعه استادان و دانشجویان، محیطهای دانشجویی ما را در برابر این خطرات و هجمه های دشمن، مصون نگه خواهد داشت.
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