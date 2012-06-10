مجید ملایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه ثبت نام دوره ابتدایی تا آخر خرداد ماه ادامه دارد بیان کرد: از ابتدای خرداد ماه ثبت نام آغاز شده است.



وی ادامه داد:‌ دانش آموزان پایه اول ابتدایی برای ثبت نام باید به پایگاه های سنجش مراجعه کنند و شناسنامه سلامت دریافت کنند.



معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان قم در خصوص کلاس ششم ابتدایی بیان کرد: در مدارس راهنمایی کلاس ششم ابتدایی برگزار نمی شود.



ورود بیش از 17 هزار نفر به کلاس ششم ابتدایی



وی با اشاره به اینکه بیش از 17 هزار نفر در کلاس ششم ابتدایی وارد می شوند افزود: نیاز به 620 کلاس برای ششم ابتدایی بود که در برخی از مدارس فضای خالی وجود داشت و در برخی دیگر نیز نیاز به تعمیرات بود و همچنین تعدادی مدارس تازه ساخت نیز به دوره ابتدایی اختصاص یافت.